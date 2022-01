Sydney (AFP). Phuc Dat Bich, un Australien fier de son nom

Il avait créé le buzz en dénonçant le fait que Facebook ait pu croire au canular et fermé arbitrairement son compte. Aujourd'hui, Phuc Dat Bich est fier que son nom ait fait rire la toile. Mal prononcé, le nom de cet Australien de 23 ans d'origine vietnamienne peut en effet prêter au quiproquo et s'entendre comme une des expressions anglaises les plus ordurières. Dans un message, il avait crié à l'injustice quand Facebook avait pris son profil pour un faux et jugé "exaspérant que personne ne semble croire que c'est mon vrai nom". "On m'a accusé d'utiliser une identité fausse et mensongère, ce qui est blessant. Est-ce parce que je suis Asiatique? Que l'on me ferme plusieurs fois mon compte Facebook?" Bien que posté en janvier, ce message, auquel était joint une photo de son passeport, a fait le buzz la semaine dernière et été partagé plus de 84.000 fois. Phuc Dat Bich, qui se prononce en fait "Fou Da Bi" -et non pas "Fuck that bitch" ("Nique cette salope")- a remercié lundi dans un nouveau post les centaines de personnes lui ayant adressé leur soutien sur sa page désormais suivie par plus de 40.000 internautes. Le jeune homme explique n'avoir jamais pris ombrage des sourires provoqués par son identité. "Nous vivons dans une société plurielle et multiculturelle et le fait qu'il y ait des gens qui témoignent de leur soutien me rend vraiment heureux", écrit-il dans son message posté lundi. "Je suis heureux et honoré d'être en mesure de rendre les gens heureux simplement en les faisant rire au sujet de quelque chose qui apparaît scandaleux et ridicule", explique-t-il. "Des événements bien plus tragiques se sont déroulés partout dans le monde, et seul le bonheur peut nous permettre de nous relever", poursuit-il, avant de conclure, altruiste: "Personnellement, j'espère avoir contribué à égayer votre journée!"

