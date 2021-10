Basket : déjà l'heure des transferts à Mondeville

On sait déjà que l'effectif mondevillais sera chamboulé à l'intersaison. Seules Touty Gandega et K.B. Sharp y conserveront leur place. De gré ou de force, plus souvent de gré, toutes les autres joueuses migreront sous d'autres cieux. Seule Valeriya Berezhynska a toutefois confié officiellement sa future destination : Charleville-Mézières. Elle sera normalement accompagnée de deux actuelles coéquipières, Anne-Sophie Pagnier, qui a résilié son contrat de deux ans, et Yacine Sene. Aurélie Bonnan et Lenae Williams vont pour leur part garnir les rangs de Nantes-Rezé, rejoignant ainsi une certaine Caroline Aubert. Le trio promet de faire merveille la saison prochaine. Pour sa part, la jeune Esther Niamké Moisan, élue MVP espoir de la saison, entamera à la rentrée un cursus universitaire aux États-Unis, au sein de la prestigieuse et relevée NCAA. Courtisée par une grosse vingtaine d'universités, elle a jeté son dévolu sur Louisville, dans le Kentucky.

Au rayon des arrivées, celles d'Ingrid Tanqueray (meneuse, Villeneuve d'Ascq) et de Laëtitia Kamba (intérieure, Hainaut Basket) ne font guère de doute bien qu'elles n'aient pas été confirmées. Quelques noms circulent par ailleurs, comme ceux de l'intérieure malienne Mima Coulibaly (Pleyber-Christ) et de la jeune ailière française Kadidia Minté (Rennes), deux joueuses de Ligue 2, ou celui de Sarah Michel (Arras). A prendre avec des pincettes...