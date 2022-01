Régionales en Normandie : le projet définitif de Nicolas Mayer-Rossignol

La campagne est officiellement lancée ce lundi 23 novembre. Une date choisie par les candidats pour avancer leurs pions. Tandis que Hervé Morin a choisi ce jour pour avancer ses propositions dans le domaine de la sécurité, Nicolas Mayer-Rossignol a préféré présenté son projet global pour la région. A ses côtés, Marc-Antoine Jamet, tête de liste dans l'Eure et maire du Val-de-Reuil, Raphaël Chauvois, vice-président de la Région Basse-Normandie et tête de liste dans le Calvados, Hélène Mialon-Burgat, maire de Mondeville (Calvados) et Gaëlle Pioline (Orne). Les députés François Loncle, Jean-Louis Destans, Valérie Fourneyron sont aussi présents, tout comme le président de la Métropole et candidat à ces régionales Frédéric Sanchez.

Afficher son unité

Une photo de famille qui a permis à Nicolas Mayer-Rossignol de synthétiser son programme et d'avancer les "12 mesures les plus fortes" de son programme. Parmi celles-ci, les plus frappantes sont la gratuiteté pour les transports scolaires pour les collégiens et les lycéens, la création d'un service public régional intitulé "Mon emploi en Normandie" ou l'accès à internet Très Haut Débit partout d'ici 2020. Un projet qualifié de "juste et équilibré" par Marc-Antoine Jamet, qui "parle aux habitants" selon Hélène Mialon-Burgat et qui "prend en compte les problématiques locales" d'après Gaëlle Pioline, tous les trois forcément élogieux envers leur tête de liste.

Le candidat en a également profité pour passer une vidéo où Daniel Havis, président de la Mamut, lui témoigne de son soutien dans cette campagne.

Pas de grandes annonces donc, mais une réunion pour afficher l'unité socialiste avant la grande bataille électorales des 6 et 13 décembre prochains.