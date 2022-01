Recyclez votre cercueil... En table basse !

''Table basse en bois ancien sculptée pour décorations Gothiques..magasin... ou pour Vampires !!''

C'est la description que l'on peut lire dans l'annonce postée par Olivier sur Le Bon Coin.



550 € tout de même, mais c'est pratique pour se débarrasser directement des cadavres de bouteilles en soirée. Plus besoin de courir au conteneur a verre, on verra ça plus tard. Mettez tout dans la table !

Si vous souhaitez vous la procurer, cliquez sur l'annonce : Le Bon Coin