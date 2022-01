Toulon (AFP). Un douanier tué par balle à Toulon dans le cadre d'une enquête pour trafic d'armes

Un douanier qui participait à une surveillance de trafic d'armes lundi à Toulon a été tué par un tireur qui a également blessé un autre douanier et un policier, avant d'être arrêté. L'homme de 33 ans aurait ouvert le feu avec un fusil d'assaut de type M-16, retrouvé sur les lieux de la fusillade, a précisé à l'AFP le procureur de Toulon, Xavier Tarabeux. A ce stade "aucun élément recueilli" par les enquêteurs ne permet de relier ces faits à un éventuel acte terroriste, a souligné le procureur. Le tireur était connu de la justice pour usage de drogue et outrage à des policiers, a-t-il précisé. Cet homme, qui a été placé en garde à vue, "n'était pas connu des services douaniers et ne faisait pas l'objet d'une fiche S", a précisé le porte-parole de la douane. Les faits se sont produits au pied d'un immeuble du quartier de Saint-Jean-du-Var que les douaniers surveillaient, car une livraison d'un colis "qui devait contenir une culasse d'arme automatique" y était prévue, a relaté un porte-parole de la douane. La culasse avait été découverte parmi des paquets repérés puis ouverts par la douane dans le centre de tri d'un transporteur, et les enquêteurs avaient dès lors décidé de remonter le fil jusqu'au destinataire du colis, dont aucun élément "ne pouvait laisser deviner une telle dangerosité", selon le porte-parole. "Ils ont sonné en bas, quelqu'un leur a répondu +Je descends+. Une personne est descendue, armée, et a ouvert le feu. Il a tué un agent des douanes et blessé un autre", a précisé le porte-parole de la Douane. Le douanier blessé a été hospitalisé en urgence, selon le procureur. Selon les premiers éléments de l'enquête, dirigée par le parquet de Toulon, l'homme serait alors remonté chez lui, s'emparant d'une autre arme, avant de tenter de s'enfuir. - 5.300 armes saisies en 2014 - "Il est ensuite parti en courant dans la rue où a eu lieu une course-poursuite", avant qu'il ne soit interpellé, selon le porte-parole de la Douane. L'homme a encore tiré au moins un coup de feu lorsque les policiers tentaient de le maîtriser, blessant un fonctionnaire de police au bras. Dans un communiqué, le président de la République a fait "part de sa profonde émotion et de son soutien aux forces de l'ordre qui s?engagent chaque jour pour protéger les Français, et adresse ses condoléances à la famille de la victime. Marié et père d?un enfant, le douanier décédé avait le grade de contrôleur principal, selon une source douanière. Le ministre des Finances Michel Sapin, et Christian Eckert, secrétaire d?Etat chargé du Budget, ont également "salué le courage et l?engagement des fonctionnaires des douanes et de police en ces circonstances dramatiques". Vers 12H00, les lieux des faits, dans un quartier résidentiel et tranquille, étaient encore bouclés, a constaté un journaliste de l'AFP. "On a entendu des coups de feu, les flics qui tiraient et le tireur qui ripostait", a décrit Gilbert, un artisan qui travaillait sur un chantier voisin, où, raconte-t-il, le douanier blessé s'est réfugié. Le 13 novembre, avant les attentats de Paris et de Saint-Denis, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve avait présenté des mesures pour intensifier la lutte contre les trafics d'armes. L'an dernier, 5.300 armes ont été saisies en France dont près de 175 armes de guerre.

