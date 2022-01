Normandie : Hervé Morin veut de la vidéoprotection dans les trains

Les nouvelles régions n'auront pas la compétence sécurité. Cela n'empêche pas Hervé Morin, candidat Les Républicains-UDI-Modem, de replacer sa campagne sur ce terrain là. Dans un courrier, l'ancien ministre de la Défense propose la mise en place de partenariats avec les collectivités et la SNCF pour améliorer la sécurité des Normands : "A circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles", résume Hervé Morin.

Caméras dans les espaces publics

Première mesure proposée par le candidat : "Il appartient à la Région de prendre un certain nombre de mesures. Nous soutiendrons les collectivités locales finançant la mise en place de moyen de vidéoprotection dans les espaces publics, autour des lycées, des gares (toutes gares), dans les centres-villes où il y a parfois un afflux de population considérable."

De la vidéoprotection dans tous les trains

La seconde mesure concerne les trains : "Nous installerons des portiques à l'entrée des quais pour limiter la fraude et améliorer les conditions de sécurité, et nous installerons des caméras de vidéoprotection dans les rames de trains." Les portiques d'accès aux quais permettront seulement de lire les billets de trains, pas de détecter d'éventuels métaux. Quant aux caméras de vidéoprotection améliorées, elles permettent une reconnaissance faciale immédiate et une intervention rapide des forces de l'ordre. Les images arrivent à un central qui peut ensuite les traiter. Elles sont encore en cours d'expérimentation.

Selon Hervé Morin, les constructeurs intègrent déjà des caméras dans les rames de train : "Alstom le propose déjà." Resterait à équiper tous les trains actuels de ces caméras.

Des mesures qui ont un coût que se refuse à avancer Hervé Morin : "Nous n'avons pas fait d'estimation. La Région a une vraie capacité d'investissement. Nous sommes en mesure de faire face."