Paris (AFP). La France à l'heure des obsèques, Bruxelles ville-morte traque Salah Abdeslam

La France enterre ses morts dix jours après les attentats de Paris, dont Bruxelles, toujours en alerte maximale lundi, redoute une réplique après des opérations policières d'envergure qui n'ont pas permis de mettre la main sur Salah Abdeslam, l'homme le plus recherché d'Europe. Ils avaient 23, 24, 25, 32, 38 ou 41 ans, sont tombés sous les balles des jihadistes au Bataclan, à la Belle Équipe ou au Petit Cambodge, et leurs obsèques seront célébrées dès lundi dans plusieurs villes. Vingt-neuf villes françaises sont concernées et 25 des 130 morts sont de nationalités étrangères ou binationaux, représentant une vingtaine de pays. Un hommage national sera rendu vendredi aux Invalides. Depuis dix jours, des milliers de personnes manifestent dans toute la France pour la paix et contre le terrorisme, tandis qu'à Paris ils sont encore nombreux à déposer par centaines des bouquets, bougies, petits mots, photos et dessins sur les lieux des attentats et sur l'emblématique place de la République. François Hollande, qui débute une semaine d'intenses échanges diplomatiques pour renforcer la lutte antiterroriste, s'est recueilli lundi matin au Bataclan avec le Premier ministre britannique David Cameron. Pendant ce temps, la police continue ses investigations tous azimuts, à Paris, en banlieue, en Belgique, en Grèce, en Turquie, pour mettre un nom sur tous les kamikazes, identifier les rôles, les complices et les commanditaires des tueries, qui ont aussi fait 350 blessés. - Appel à témoins - Les forces de l'ordre recherchent Salah Abdeslam, en fuite après avoir été exfiltré, vraisemblablement vers la Belgique, par deux hommes inculpés depuis à Bruxelles. La police belge, qui a mené 19 perquisitions et 16 interpellations dimanche soir dans l'agglomération bruxelloise, n'est pas parvenue à l'arrêter. "Il est clair que l'action n'est pas encore terminée", a prévenu le ministre belge de l'Intérieur, Jan Jambon. Craignant "des attaques similaires" à celle de Paris, avec "des offensives à plusieurs endroits () très fréquentés", les autorités belges ont maintenu à son maximum le niveau d'alerte terroriste dans la région de Bruxelles pour la troisième journée consécutive. Stations de métro, écoles, centres commerciaux, marchés, lieux de divertissement et équipements sportifs restent donc fermés. Dimanche, la police française a diffusé un nouvel appel à témoins, assorti d'une photo, pour identifier un des trois kamikazes du Stade de France. Il avait été enregistré début octobre en Grèce, en même temps qu'un autre kamikaze de son commando, dont la photo a déjà été diffusée par la police mais qui reste non identifié. Tous deux, munis de passeports syriens aux noms manifestement faux, auraient donc emprunté le chemin des réfugiés pour venir en Europe. Défiant l'interdiction de manifester prise dans le cadre de l'état d'urgence, plusieurs centaines de personnes ont défilé dimanche à Paris en soutien aux migrants et contre l'"état policier". L'identité de 58 d'entre eux a été transmise par la police au parquet en vue de poursuites judiciaires. Le troisième kamikaze du Stade de France et trois autres ayant actionné leurs ceintures-piégées au coeur de Paris ont eux été formellement identifiés. - Cameron, Obama, Merkel, Poutine - Les enquêteurs continuent par ailleurs d'interroger Jawad Bendaoud, qui avait fourni un appartement de repli à Saint-Denis, au nord de Paris, à Abdelhamid Abaaoud, organisateur présumé des attaques tué dans un assaut policier mercredi. Sa garde à vue a été prolongée lundi de manière exceptionnelle pour une sixième journée, jusqu'à mardi. Ils cherchent notamment à savoir qui, outre Abaaoud et sa cousine Hasna Aitboulahcen, est mort dans cet appartement. Son ADN a été isolé mais n'est pas connu de la police. Bercy a par ailleurs annoncé un meilleur encadrement des cartes bancaires prépayées, qui peuvent être rechargeables parfois sans vérification d'identité, et qui ont joué un rôle dans la préparation des attentats. Sur le plan diplomatique, François Hollande veut convaincre les grandes puissances de participer au combat pour "détruire" l'organisation jihadiste État islamique (EI), qui a revendiqué les attentats. Après David Cameron, le chef de l'État rencontrera Barack Obama mardi à Washington, Angela Merkel mercredi à Paris puis Vladimir Poutine jeudi à Moscou.

