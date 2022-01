Jérusalem (AFP). Jérusalem: attaque anti-israélienne à l'arme blanche

Deux Palestiniennes ont blessé deux hommes avec des ciseaux dans la dernière en date des attaques anti-israéliennes à l'arme blanche lundi à Jérusalem-Ouest et l'une d'elles a été tuée par les tirs d'un policier sur les lieux, a indiqué la police. La deuxième a été gravement blessée par les tirs, a précisé la police. Les victimes, deux hommes de 27 et 80 ans, ont été évacuées avec des blessures légères, selon les secours. L'attaque a eu lieu près d'un marché habituellement animé de Jérusalem-Ouest. Jérusalem, les Territoires palestiniens et Israël sont en proie depuis plusieurs semaines à une vague de violences caractérisée par des dizaines d'attaques au couteau de la part de Palestiniens isolés. Depuis le 1er octobre, les attaques ou tentatives d'attaques à l'arme blanche, les affrontements entre jeunes Palestiniens et soldats israéliens ainsi que les violences mutuelles entre Palestiniens et colons israéliens ont fait 90 morts côté palestinien -dont un Arabe israélien- et 16 côté israélien, ainsi qu'un Américain et un Erythréen, selon un décompte de l'AFP.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire