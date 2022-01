Bruxelles (AFP). Attentats: 3e jour d'alerte maximale à Bruxelles, Salah Abdeslam introuvable

Bruxelles vit lundi sa troisième journée d'alerte antiterroriste maximale, au lendemain d'une série d'opérations policières qui n'ont pas permis d'arrêter Salah Abdeslam, suspect clé dans l'enquête sur les attentats de Paris. En raison d'une menace d'attentat jugée "sérieuse et imminente", Bruxelles sera de nouveau quasiment paralysée, une situation sans précédent pour la capitale de l'Union européenne. Les autorités ont décidé dimanche de maintenir une journée de plus le niveau d'alerte à son maximum dans la région bruxelloise (1,2 million d'habitants) et de prolonger la fermeture du métro. Les écoles seront fermées, ainsi que les crèches, les universités et les grandes écoles. Du jamais vu dans le royaume. Une nouvelle évaluation du niveau d'alerte et des mesures de sécurité doit être faite par les autorités belges dans l'après-midi. "Ce que nous redoutons, ce sont des attaques similaires à Paris, avec plusieurs individus, avec des offensives à plusieurs endroits" avec pour cibles potentielles "des endroits très fréquentés", a déclaré, le ton grave, le Premier ministre belge Charles Michel. Samedi, il avait déjà évoqué ces risques et pris des mesures drastiques qui ont transformé Bruxelles en ville morte tout au long du week-end, devant le risque d'un carnage comme celui du 13 novembre à Paris, qui a fait 130 morts et 350 blessés. Dimanche soir, un vaste coup de filet en Belgique n'a pas permis de mettre la main sur Salah Abdeslam, suspect qui a joué un rôle clé dans les attaques de Paris et reste introuvable depuis. Mais 16 suspects ont été interpellés. "Le nommé Salah Abdeslam n'a pas été intercepté lors des perquisitions" conduites dans six communes de l'agglomération bruxelloise et à Charleroi (sud de la Belgique), a annoncé le parquet fédéral lors d'une conférence de presse dans la nuit de dimanche à lundi. Dans un Bruxelles barricadé et quasiment à l'arrêt, la police a procédé à 19 perquisitions. "Ni arme, ni explosifs n'ont été découverts", mais la police a mis la main sur 16 personnes dont le sort devrait être connu lundi. Parmi elles, lors d'une descente dans un snack-bar de Molenbeek-Saint-Jean, réputé fief jihadiste, un individu a été blessé par des policiers qui ont tiré lorsqu'il a dirigé sa voiture dans leur direction, selon le parquet. L'homme a été arrêté mais il est impossible à ce stade de dire s'il y a un lien entre cet incident et l'enquête antiterroriste en cours. En milieu de nuit, les communes de Molenbeek et Schaerbeek, où se sont notamment déroulées les opérations, avaient retrouvé leur calme, ont constaté des journalistes de l'AFP. La circulation était extrêmement faible: seuls quelques voitures, des taxis et des véhicules de police et de l'armée étaient visibles. Les passants se faisaient très rares. L'armée et la police restaient toutefois sur le qui-vive devant des lieux stratégiques comme la Grand-Place, la résidence de fonction du Premier ministre ou encore son bureau. - 'ennemi public numéro un' - Malgré cette accélération de l'enquête, Salah Abdeslam s'est évaporé dans la nature. Ce Français de 26 ans, résidant en Belgique, a au moins joué un rôle de logisticien dans les attentats de Paris. Son frère Brahim s'est fait exploser dans un restaurant parisien le 13 novembre. "Ennemi public numéro un" pour la presse belge, il aurait été exfiltré vers la Belgique quelques heures après les attentats de Paris, selon deux hommes qui disent l'avoir aidé. Son frère aîné Mohamed, interviewé dimanche à la télévision, l'a appelé à se rendre. La police française a de son côté diffusé un appel à témoin, assorti d'une photo, pour identifier le troisième kamikaze des abords du Stade de France. Cet homme est passé par l'île grecque de Leros, en même temps qu'un autre kamikaze du Stade de France, qui reste non identifié. Jusqu'ici, seul l'un des trois auteurs des attaques suicide près du stade a été identifié: il s'agit de Bilal Hadfi, un Français de 20 ans qui résidait en Belgique. En Belgique, un troisième suspect arrêté a été inculpé en fin de semaine pour terrorisme. Des armes ont été trouvées à son domicile, mais pas d'explosifs. L'enquête se poursuit également en Turquie, où un Belge d'origine marocaine - Ahmad Dahmani, 26 ans - soupçonné d'avoir aider à repérer des cibles pour les attentats à Paris, a été arrêté.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire