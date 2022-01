Badminton près de Rouen : victoire sur le fil du MDMSA face à Bordeaux

Les badistes du MSMA devaient l'emporter ce week-end à domicile face à Bordeaux pour espérer se maintenir. Contrat rempli. Avec une équipe au complet - Antoine Bébin, de retour de blessure, n'était cependant aligné qu'en double - l'équipe de Stéphane Renault a pu jouer à armes égales face aux Girondins.

Un long mano a mano

Le début de rencontre est un long mano a mano. Après une victoire du double homme composé de Freek Golinski et Antoine Bébin face aux espoirs Jérémy Capus et Thomas Vallez, la paire Juliane Piron-Maja Tvrdy s'incline face à Tatjana Bibik et Nathalie Descamps. Le premier simple dame voit Natalia Perminova donner l'avantage au MDMSA avec un succès face à Marion Hurteau. Avantage de courte durée puisque Maxime Blasquez est défait par l'ancien champion de France Simon Maunoury.

Les doubles mixtes ne changent rien à la donne. Tandis que Sylvain Ternon et Maja Tvrdy tombent face à Simon Maunoury et Nathalie Descamps, Freek Golinski et Natalia Perminova s'arrachent pour gagner en trois sets leur opposition. 3-3 entre le MDMSA et Bordeaux.

L'exploit de Sylvain Ternon

Il reste alors deux matchs pour départager les deux équipes. Juliane Piron, bien que tendue, l'emporte face à Laurane Rosello. Et Sylvain Ternon, 355e mondial, réalise l'exploit en venant à bout du lituanien Navickas Kestutis, 93e mondial, en deux sets serrés. Le MDMSA empoche la victoire (5-3).

Le coach Stéphane Renault peut laisser éclater sa joie à l'issue de la rencontre : "C'est une belle et importante victoire devant un de nos adversaires directs pour le maintien. On dépasse Bordeaux et on revient à la hauteur d'Oullins. Le déplacement à Oullins, lors de la 5e journée, comptera dans la lutte à trois pour le maintien qui nous oppose à Bordeaux et Oullins. Nous serons privés de Natalia et Freek, engagés aux opens des USA et du Mexique."