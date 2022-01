Paris (AFP). Ligue 1: de l'air pour l'OM, la Marseillaise partout, même à Bastia

Dans une fin de 14e journée de L1 où la Marseillaise en hommage aux victimes des attentats a été jouée partout, y compris à Bastia, le foot a repris ses droits et l'OM s'est donné un petit peu d'air en gagnant 2 à 0 à Saint-Etienne. . Nkoudou, comme un symbole L'hommage rendu aux 130 morts des attentats par Geoffroy-Guichard a été un des plus vibrants du week-end. Le peuple vert a ainsi repris à capella juste avant le match la Marseillaise, après l'avoir déjà précédemment chantée en accompagnant musique et cantatrice. Les joueurs marseillais ont eux déployé à leurs pieds sur la pelouse une banderole "Nous sommes Paris". Deux joueurs dans les rangs de l'OM ont été touchés par le tueries de la capitale française puisque Lassana Diarra a perdu une cousine et Georges-Kevin Nkoudou une amie. Tous deux étaient titulaires et tous deux ont été décisifs. "Lass" a ratissé et pesé comme d'habitude au milieu de terrain et Nkoudou a lui signé une passe décisive avant de marquer lui même le 2e but. Certes, sur la première action, il a voulu tirer, a raté son geste et servi involontairement mais idéalement Michy Batshuayi, qui n'en demandait pas tant pour ouvrir la marque. A noter aussi un très bon Steve Mandanda dans les buts marseillais. Au classement, Marseille remonte à la 12e place et se met à quatre points de la zone de relégation. Saint-Etienne descend pour sa part à la 7e place. . Marseillaise à Bastia La Marseillaise a donc finalement été jouée -- sans être chantée mais sans être sifflée -- avant Bastia-Gazélec Ajaccio (1-2). La polémique est donc terminée en Corse après avoir pris des proportions immenses. L'absence de l'hymne national du programme d'avant-match dans le communiqué du club bastiais vendredi soir avait choqué. Sur le terrain, dans un match reporté de samedi à dimanche en raison des fortes rafales de vent sur l'Île de Beauté, Brandao a rapidement ouvert le score avant que Jacques Zoua puis Khalid Boutaib ne lui répondent pour le Gazélec. Avec ce succès à l'extérieur, Ajaccio (16e) quitte sa place de relégable et la cède à son voisin Bastia (18e) ! . Caen rate l'occasion, Rennes ses penalties Caen, réduit à dix à la demi-heure de jeu par l'exclusion de Alaeddine Yahia, peut nourrir des regrets après son match face à Angers (0-0). En cas de succès, le club normand serait devenu le nouveau dauphin de l'intouchable Paris SG aux dépens de Lyon, corrigé à Nice (3-0) vendredi soir. Mais avec ce nul sans but concédé face à Angers, les Caennais sont 3e, à égalité de points avec l'OL, qui reste devant à la faveur de sa différence de buts (+9 contre 0). Angers est 5e. Et la malédiction des Rennais se poursuit avec les penalties. Rennes-Bordeaux (2-2) s'est ainsi achevé dans le temps additionnel sur un penalty, mal tiré par Giovanni Sio et arrêté facilement par Cédric Carrasso. C'est le 6e penalty consécutif raté par les Bretons en L1 ! Preuve que le foot a repris ses droits ce week-end, quand l'arbitre a accordé ce penalty au Stade Rennais, l'énervement a surgi côté Girondins, avec à la clé les exclusions pour contestation du coach Willy Sagnol et de son joueur Nicolas Pallois, qui était pourtant à ce moment là sur le banc des remplaçants. Résultats de la 14e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Nice - Lyon 3 - 0 samedi Lorient - Paris SG 1 - 2 Guingamp - Toulouse 2 - 0 Troyes - Lille 1 - 1 Monaco - Nantes 1 - 0

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire