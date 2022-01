Jérusalem (AFP). Une Israélienne tuée en Cisjordanie occupée avant une visite de John Kerry

Une jeune Israélienne a succombé à ses blessures dimanche après avoir été poignardée par un Palestinien en Cisjordanie occupée à deux jours d'une visite du secrétaire d?État américain John Kerry qui plaidera pour un arrêt des violences. Deux autres tentatives d'attaques anti-israéliennes, l'une au couteau et l'autre à la voiture bélier ont également eu lieu dimanche en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, selon la police israélienne qui a précisé que leurs auteurs présumés ont été tués. Depuis début octobre, les violences entre Israéliens et Palestiniens ont fait plus de 100 morts. Hadar Bukris, une Israélienne de 20 ans, est morte des suites de ses blessures après avoir été poignardée par un Palestinien à un carrefour près du bloc de colonies du Gush Etzion, au sud de Jérusalem. L'auteur de l'attaque, Issam Thawabteh, 34 ans, a été abattu par des forces israéliennes présentes sur place, a précisé la police israélienne. Deux autres Palestiniens, dont une adolescente de 16 ans, ont par ailleurs été tués en Cisjordanie occupée quand les forces de sécurité et des civils israéliens sont intervenus pour les empêcher de mener des attaques à la voiture bélier et au couteau, selon la police israélienne. Le premier incident a eu lieu à une intersection au sud de Naplouse. Une Palestinienne accusé d'avoir tenté de poignarder un Israélien a été écrasée par un colon juif à bord d'un véhicule avant d'être tuée par des soldats ayant ouvert le feu. Des responsables des services de sécurité palestiniens ont confirmé la mort de cette adolescente, Achraqate Qatanani, originaire du camp de réfugiés d'Askar près de Naplouse. Plus tard, un Palestinien conduisant un taxi a tenté de foncer sur des civils à l'intersection de la colonie israélienne de Kfar Adoumim, a indiqué la police: "Il n'a pas réussi et est sorti de la voiture avec un couteau et a tenté de poignarder. Un civil a ouvert le feu sur le terroriste qui est mort de ses blessures". Selon une source médicale, un Israélien de 51 ans a été légèrement blessé dans l'attaque. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé dimanche que les assaillants avaient agi vraisemblablement de leur propre chef. "Cela n'est pas du terrorisme commis par des organisations. C'est du terrorisme commis par des individus () incités à agir essentiellement par les réseaux sociaux.", a-t-il dit en Conseil des ministres. "Il est difficile d'empêcher totalement l'arrivée de terroristes armés de couteaux ou autres à tel ou tel endroit", a-t-il souligné appelant les "citoyens à se tenir en état d'alerte maximale". - 'Mesures concrètes' - Depuis le 1er octobre, les attaques ou tentatives d'attaques à l'arme blanche, les affrontements entre jeunes Palestiniens et soldats israéliens ainsi que les violences entre colons israéliens et habitants palestiniens ont fait 89 morts côté palestinien -dont un Arabe israélien- et 16 côté israélien, ainsi qu'un Américain et un Erythréen, selon un décompte de l'AFP. Un grand nombre de Palestiniens sont morts en commettant des attaques ou en tentant d'en commettre, selon la police. Jeudi, cinq personnes avaient été tuées à Tel-Aviv et en Cisjordanie occupée au cours d'une des journées les plus meurtrières pour les Israéliens depuis début octobre. Un Palestinien, Mohammad Tarda, 18 ans, originaire d'un village près de Hébron (Cisjordanie occupée), a par ailleurs été arrêté dimanche pour une attaque au couteau menée samedi dans la ville israélienne de Kiryat Gat, selon les services de sécurité israéliens. M. Netanyahu a dit avoir ordonné aux forces de sécurité de "coordonner leurs efforts dans le district d'Hébron, duquel proviennent la plupart sinon toutes les attaques". L'armée a affirmé avoir arrêté huit Palestiniens dans cette région la nuit dernière. Selon les forces de sécurité palestiniennes, 16 Palestiniens ont été interpellés et des barrages érigés aux sorties de la ville et des villages de la région. Les États-Unis ont appelé Israéliens et Palestiniens à prendre des "mesures concrètes" pour réduire les tensions et assurer l'accès aux lieux saints de Jérusalem.

