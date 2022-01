Paris (AFP). Syrie: le porte-avions Charles de Gaulle opérationnel dès lundi contre l'EI

Le porte-avions français Charles de Gaulle, déployé en Méditerranée orientale, pourra engager dès lundi ses chasseurs contre le groupe Etat islamique (EI) en Syrie, a annoncé dimanche le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian. "Il sera en mesure, avec les avions de chasse qui sont à bord, complétés par les avions de chasse qui sont à proximité et qui ont déjà frappé sur le territoire de l'Etat islamique, d'agir à partir de demain (lundi)", a déclaré M. Le Drian sur la radio Europe 1, neuf jours après les attentats de Paris revendiqués par l'EI qui ont fait 130 morts et 350 blessés. L'armée française va disposer dans la région des 26 chasseurs embarqués sur le porte-avions - 18 Rafale et huit Super Etendard - en plus des 12 appareils stationnés aux Emirats arabes unis (six Rafale) et en Jordanie (six Mirage 2000). La lutte contre l'EI est "à la fois une guerre de l'ombre et une guerre du champ de bataille", a souligné le ministre. Il faut à la fois combattre un "Etat" organisé, installé sur une partie de l'Irak et de la Syrie, et un "mouvement terroriste international qui a pour objectif de frapper le monde occidental". "Il faut traquer les terroristes, ceux qui esssaient de frapper la démocratie (..) et il faut en même temps frapper au coeur, dans le champ de bataille, au Levant pour anéantir l'Etat islamique", a-t-il insisté. Parmi les cibles, il faut frapper "Mossoul (Irak) où se trouvent les lieux de décision politique (de l'EI) et Raqa (Syrie) où se trouvent les centres de formation des +foreign fighters+, c'est-à-dire les combattants destinés à agir à l'extérieur", a-t-il dit. "Il faut frapper ces deux villes, comme il faut frapper () les capacités de ressources qu'a l'Etat islamique, c'est-à-dire les lieux de pétrole, les champs pétrolifères", a-t-il ajouté. M. Le Drian s'est félicité de ce point de vue "des modifications très sensibles des règles d'engagement, en particulier de l'armée de l'Air américaine" contre les "champs pétrolifères et les pôles d'approvisionnement pétrolier en Irak et en Syrie". "Aujourd'hui la multiplication des actions va considérablement limiter cette capacité", a-t-il souligné, alors que les avions de chasse américains ont commencé à bombarder des camions-citernes transportant du pétrole dans les fiefs de l'EI.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire