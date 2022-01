Paris (AFP). Attentats: Bruxelles toujours en alerte, Paris s'apprête à enterrer ses morts

L'alerte maximale se poursuit dimanche à Bruxelles, qui redoute les mêmes attaques qu'à Paris, où débute lundi une semaine d'hommage au cours de laquelle la France va poursuivre son offensive diplomatique pour rallier les principales puissances à sa "guerre contre le terrorisme". Depuis samedi, métro et centres commerciaux sont fermés dans une capitale belge déserte en raison d'un "risque d'attentat tel que déroulé à Paris", selon le Premier ministre Charles Michel. Les autorités recherchent des "individus avec armes et explosifs". Dimanche après-midi, la Belgique doit repréciser ses consignes de sécurité. Tandis que les forces de l'ordre sont sur les dents, Salah Abdeslam, suspect-clé de l'enquête sur les attentats du 13 novembre qui ont fait 130 morts et quelque 350 blessés, est toujours dans la nature. Ce Français vivant en Belgique est soupçonné d'avoir participé aux tueries de Paris, dont les victimes devraient commencer à être enterrées lundi. Son frère Brahim s'était fait exploser dans un restaurant. Salah Abdeslam aurait quitté dès le 14 novembre la région parisienne pour la Belgique, exfiltré par deux hommes depuis inculpés par la justice belge. Selon l'avocate de l'un d'eux, durant le trajet, Salah Abdeslam semblait "extrêmement énervé" et "peut-être prêt à se faire sauter". Un troisième suspect arrêté en Belgique a été inculpé vendredi pour terrorisme. Et un Belge d'origine marocaine - Ahmad Dahmani, 26 ans - soupçonné d'avoir participé au repérage des cibles des attentats a aussi été arrêté dans le sud de la Turquie. - Tournée diplomatique- Sur le plan diplomatique, François Hollande est en campagne pour convaincre les grandes puissances de participer au combat de la France pour "détruire" l'organisation jihadiste Etat islamique (EI), qui a revendiqué les attentats. Il recevra lundi à l'Elysée le Premier ministre britannique, David Cameron, pour discuter de la lutte antiterroriste et de la Syrie, avant de s'entretenir avec Barack Obama mardi à Washington, Angela Merkel mercredi à Paris puis Vladimir Poutine jeudi à Moscou. Manuel Valls s'exprimera, lui, mardi devant le Parlement européen avant un débat mercredi avec les députés et sénateurs français sur l'engagement militaire en Syrie. De son côté, la Russie, également visée par l'EI, qui a aussi revendiqué l'attentat à l'origine du crash d'un avion russe en Egypte fin octobre (224 morts), a intensifié comme la France ses bombardements contre l'organisation jihadiste en Syrie. Mais si Paris et Moscou s'accordent à combattre l'EI, elles s'opposent sur le rôle de Bachar al-Assad, soutenu par les Russes mais qui, pour le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius, "ne peut pas être l'avenir de la Syrie". Sur le terrain intérieur, le chef de l'Etat, dont la popularité est en hausse depuis le 13 novembre, a annoncé des mesures d'exception, massivement approuvées par les Français, selon des sondages. L'état d'urgence, décrété après les attentats et renforcé pour élargir les possibilités d'assignation à résidence et de dissolution de groupes et associations extrémistes, est en vigueur jusqu'au 26 février. - Le logeur toujours en garde à vue - Outre la traque de Salah Abdeslam, les enquêteurs tentent maintenant d'éclaircir les éventuelles complicités dont peuvent avoir bénéficié les tueurs. Jawad Bendaoud a ainsi été maintenu samedi en garde à vue: cet homme avait fourni un appartement à Saint-Denis, aux portes de Paris, à Abdelhamid Abaaoud, organisateur présumé des attaques jihadistes. Bendaoud pourrait être présenté dimanche à un juge en vue d'une mise en examen, à moins que sa garde à vue ne soit prolongée jusqu'à mardi maximum, notamment en cas de menace imminente d'attentat. Le rôle d'Abaaoud, un des jihadistes francophones les plus connus, mort dans l'assaut policier de mercredi à Saint-Denis, se précise. Les empreintes de ce Belgo-Marocain ont été retrouvées sur une kalachnikov dans la voiture des tueurs des terrasses de bars et restaurants parisiens, dont il a pu faire partie. Sa cousine, Hasna Aitboulahcen, a aussi péri dans l'assaut à Saint-Denis. Il reste à identifier un troisième homme, qui s'est fait exploser dans l'appartement, et dont l'ADN est inconnu de la police française. Les enquêteurs ont par ailleurs découvert que deux kamikazes du Stade de France avaient suivi le chemin des réfugiés pour venir en Europe, tous deux contrôlés début octobre en Grèce avec des passeports syriens, ce qui risque de raviver le débat sur les conditions de maintien de la libre-circulation dans l'espace Schengen. Cette semaine, la France, traumatisée, va rendre hommage à ses morts. Les premiers devraient être enterrés dès lundi, avant un hommage national aux Invalides vendredi. L'indemnisation définitive des victimes risque de prendre des mois, voire des années. Selon le secrétaire général de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs (Fenvac) Stéphane Gicquel, elle coûtera sans doute plusieurs centaines de millions d'euros.

