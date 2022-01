Paris (AFP). Popularité: Hollande et Valls en hausse après les attentats

La cote de popularité de François Hollande a crû de 8 points en novembre et celle de Manuel Valls de 3 points, selon un sondage BVA pour Orange et iTELE réalisé après les attentats du 13 novembre et publié samedi, mais ces progressions sont moindres que celles constatées après les attentats de janvier. Avec 33% des Français affirmant en avoir une bonne opinion (65% une mauvaise), contre 25% le mois précédent, la cote du président de la République a nettement progressé, mais moins qu'après les attentats de janvier, où sa cote avait bondi de dix points. La progression de François Hollande est plus accentuée auprès des sympathisants de gauche (+7) qu'auprès de ceux de droite (+5). BVA ne précise pas l'ampleur de la hausse pour les "sans préférence partisane". L'image du président s'améliore également, selon cet institut. 51% des Français le jugent "capable de prendre les décisions qui s'imposent" (+4 points par rapport à janvier et +34 points par rapport à novembre 2014), 42% le considèrent rassembleur (+3 points comparé à janvier, +32 points sur un an) et 40% compétent (+3 points comparé à janvier, +19 points sur un an). "Si la popularité du chef de l'Etat demeure basse, sa stature présidentielle se renforce", commente BVA. Le Premier ministre recueille pour sa part 40% d'opinions favorables (58% défavorables), contre 44% en janvier, où sa cote avait progressé de 9 points. Sa cote de popularité régresse chez les sympathisants de gauche (-4 par rapport à octobre), tandis qu'elle progresse chez ceux de droite (+5). Ces hausses s'inscriront-elles dans la durée? Après les attentats de janvier, le président était retombé sous la barre des 30% dès le mois de mars, tandis le Premier ministre avait oscillé à partir de cette date autour des 40%, rappelle l'institut. Les Français continuent en tout cas de juger très sévèrement la politique du gouvernement: 28% seulement la considèrent juste et 22% efficace. Parmi les personnalités politiques, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve est celui dont la "cote d'influence" augmente le plus nettement (+10 points). Avec 39% des sondés souhaitant qu'il ait davantage d'influence dans la vie politique française, il se classe troisième derrière Emmanuel Macron (44%) et Alain Juppé (56%). A droite, Alain Juppé, François Fillon, Nathalie Kosciusko-Morizet et Nicolas Sarkozy progressent tous de 4 points pour s'établir à respectivement 56%, 36%, 25% et 24% de "cote d'influence" parmi l'ensemble des Français. Auprès des sympathisants de droite, Nicolas Sarkozy est celui qui progresse le plus nettement (+11 points à 50%), avec François Fillon (+9 points à 58%). Tous deux restent néanmoins derrière Alain Juppé (à 63%, +2 points). Sondage réalisé par internet les 18 et 19 novembre auprès d'un échantillon de 1.088 personnes représentatif de la population française de 18 ans et plus.

