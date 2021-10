Les Occidentaux craignent des représailles des réseaux jihadistes

Interpol, l'organisation de coopération policière internationale, a mis en garde contre la possibilité d'"un risque terroriste plus élevé", après l'élimination du chef d'Al-Qaïda, appelant ses pays membres à une "vigilance accrue".

"Le terroriste le plus recherché au monde n'est plus, mais la mort de Ben Laden ne signifie pas la disparition des organisations affiliées à Al-Qaïda ou inspirées par Al-Qaïda, qui continuent et vont continuer à s'impliquer dans des attaques terroristes à travers le monde", a souligné Interpol.

"Même si Ben Laden est mort, Al-Qaïda ne l'est pas. Il est presque certain que les terroristes vont tenter de le venger et nous devons rester vigilants et déterminés, et nous le serons", a affirmé lundi le directeur de la CIA, Leon Panetta, dont l'agence a dirigé la traque du chef d'Al-Qaïda.

Plusieurs pays ont annoncé un renforcement de la sécurité de leurs intérêts à l'étranger, comme leur ambassades. Le ministre britannique des Affaires étrangères, William Hague, estime qu'"il pourrait y avoir des éléments d'Al-Qaïda qui essaieront de montrer dans les semaines à venir qu'ils sont encore actifs".

Tout en se réjouissant d'un "coup décisif car la personnalité de Ben Laden était extraordinairement symbolique", son homologue français Alain Juppé a mis en garde contre "un optimisme excessif". "Al-Qaïda existe toujours, il y a des numéro deux, il y a des structures", a-t-il averti.

"Le risque terroriste reste élevé" en France, a renchéri le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant.

Le pays le plus menacé par d'éventuelles représailles est évidemment les Etats-Unis. "Il n'y a aucun doute sur le fait qu'Al-Qaïda va continuer à essayer de s'en prendre à nous. Il nous faut rester vigilants dans notre pays et à l'étranger, et nous le resterons", a mis en garde le président américain Barack Obama.

On pouvait déjà lire lundi des menaces contre l'Amérique sur les forums jihadistes sur internet. Un contributeur, commentant les images de foules américaines en liesse, écrivait: "Fêtez la nouvelle tant que vous voulez, kouffar (mécréants). Car vous n'avez que peu de temps ici-bas pour le faire".

Pour Frank Faulkner, conférencier sur le terrorisme à l'université britannique de Derby, toute la question est de savoir "quand et où" auront lieu ces représailles.

"Cela ne va pas venir tout de suite, mais Al-Qaïda voudra montrer qu'il a encore les capacités d'attaquer ses ennemis", juge-t-il.

"Les Etats-Unis vont souffrir car les jihadistes ont tendance à venger leurs chefs assassinés. Après la mort du chef d'Al-Qaïda en Irak, Abou Moussab al-Zarkaoui, en juin 2006, son successeur a commis pendant des mois une série d'attaques suicide", rappelle Mathieu Guidère, universitaire français et spécialiste du monde arabe.

"S'il y a vengeance, cela pourrait se faire par les branches d'Al-Qaïda au Yemen ou au Maghreb (Aqmi)", estime-t-il.

Les experts s'interrogent cependant sur les capacités réelles de ces réseaux jihadistes, marginalisés par les révolutions du printemps arabe et qui n'ont plus réussi à mener en Occident d'action majeure depuis les attentats de Londres en 2005.

"Oussama Ben Laden avait vraiment un leadership idéologique, il était le seul à pouvoir fédérer des groupes disparates dans le monde. Cela porte donc un coup très dur à Al-Qaïda pour ce qu'il en restait", affirme le juge antiterroriste français Marc Trévidic.

Mais, admet-il, "personne n'est capable de prévoir l'action d'un kamikaze isolé".