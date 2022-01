Paris (AFP). Assaut de Saint-Denis: sept personnes relâchées, un homme reste en garde à vue

Sept des huit personnes interpellées mercredi lors de l'assaut policier à Saint-Denis, au nord de Paris, ont été relâchées tandis que l'homme qui a fourni l'appartement à Abdelhamid Abaaoud, organisateur présumé des attentats parisiens, reste en garde à vue, a-t-on appris samedi auprès du parquet. Jawad Bendaoud avait expliqué à l'AFP juste avant son interpellation en marge de l'assaut avoir hébergé "pour rendre service" deux personnes "qui venaient de Belgique" et "voulaient juste de l'eau et faire la prière". La garde à vue peut durer jusqu'à 144 heures, soit six jours, dans une enquête terroriste et en cas de menace imminente.

