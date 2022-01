Quevilly Rouen Métropole ajoute Lens à son tableau de chasse en Coupe de France (galerie photos)

Il y a d'abord l'émotion. Avant le coup d'envoi, une Marseillaise est entonnée par les 3800 spectateurs présents, en hommage aux victimes des attentats qui ont frappé Paris vendredi 13 novembre. Après le bruit, assourdissant, le silence, qui l'est tout autant, lors d'une minute parfaitement respectée.

La force de l'habitude

Il y a ensuite le terrain. L'US Quevilly avait fait de la Coupe de France sa chasse gardée. QRM semble avoir gardé ces bonnes habitudes. Après des premiers tours de Coupe bien négociés face à des équipes inférieures sur le papier, Joris Colinet et ses coéquipiers avaient fort à faire face au RC Lens, équipe de Ligue 2 tout juste reléguée de Ligue 1.

Sur le papier, un monde sépare les deux effectifs. Les Chavarria, N'Daw, Joris Delle ou Mathias Autret arrivent en favoris au stade Diochon. Ils en repartiront tel Goliath vaincu par un David soutenu par 3805 spectateurs.

QRM enflamme le début de match

Si l'on peut parfois reprocher à QRM son manque d'efficacité offensive depuis le début de la saison, l'entame de match va dans le sens contraire. Avec une composition classique - si ce n'est la titularisation de Romain Basque en ailier gauche, devant Arnaud Archimbaud, Pierre Vignaud étant suspendu - l'équipe fait rapidement plier le RC Lens. Dès la 5e minute, Medhy Guezoui manque son face-à-face face au gardien nordiste. Mais dans la foulée, QRM obtient un pénalty que transforme le même Guezoui (1-0). Les premiers "QRM ! QRM !" de la saison fusent des tribunes. Un pas important.

La superbe égalisation lensoise

La suite de la première mi-temps est plus à l'avantage des Lensois, galvanisés par l'entrée rapide de Mathias Autret (24e). Et c'est logiquement que les Nordistes égalisent par l'intermédiaire de Bourigeaud, auteur d'un superbe retourné acrobatique (40e) dans la surface normande. Il faut un très bon Solomon Morris pour préserver ce score de parité dans ce premier acte, face à des Lensois multipliant les occasions de but.

Joris Colinet libère Diochon

Au retour des vestiaires, la donne est différente. "Le coach nous a dit qu'il y avait la place", résume le défenseur central Josué Albert, une nouvelle fois très solide ce vendredi soir. L'équipe est mieux organisée, concède moins d'occasions et frappe davantage, même si les tentatives ne sont pas cadrées. Il faut attendre la 82e minute et un coup-franc rentrant d'Arnaud Archimbaud pour la tête de Joris Colinet pour voir les Normands prendre l'avantage. Ils le garderont jusqu'à la fin.

Le public nous a poussés, Manu Da Costa

A la sortie des vestiaires, le coach lensois Antoine Kombouaré regrette une seconde période "où nous sommes passés à côté" tandis que du côté de QRM, on se félicite du soutien du stade : "Je savais qu'il y aurait du monde, et, dans nos périodes les plus difficiles, le public nous a poussés", s'est réjoui Manu Da Costa.

QRM se qualifie pour le 8e tour de la Coupe de France. Les joueurs seront opposés à Sannois-Saint-Gratien (CFA) ou à Saint-Ouen-l'Aumône (CFA 2), le match entre ces deux équipes se jouant samedi 21 novembre. Le prochain tour se disputera lui le week-end des 5 et 6 décembre. En attendant, retour au championnat: "notre pain quotidien", rappelle Manu Da Costa.

Photos Romain Flohic