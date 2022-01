Nice (AFP). Ligue 1: Nice s'impose face à Lyon et chasse la morosité

Une semaine après les attentats de Paris, Nice et de Lyon ont disputé un beau match de football, le premier depuis le 13 novembre, emprunt d'émotion et remporté par l'OGCN (3-0), vendredi à l'Allianz Riviera. Les 17.872 spectateurs, soit juste un peu plus que la moyenne de la saison, et les principaux acteurs ont été la hauteur de leur mission simplement sportive dans un contexte douloureux, pour l'ouverture de la 14e journée de Ligue 1. Les footballeurs de Claude Puel y ont ajouté un supplément d'âme et de brio aussi en surclassant des Lyonnais qui ont beaucoup gâché dans les deux surfaces. Futile et dérisoire au regard des 130 morts dans les attaques survenues dans la capitale et l'état d'urgence décrété dans le pays, mais important pour l'OGCN qui, en renouant avec le succès qui le fuyait à domicile depuis le 7 septembre et le (6-1) devant Bordeaux, grimpe temporairement sur la troisième marche du podium à une longueur de Lyon. L'OL, de son côté, a quelques sujets de réflexion à traiter d'ici mardi et la réception de La Gantoise en Ligue des champions. Mais l'essentiel était ailleurs. En lançant à plusieurs reprises durant la soirée un tonitruant "Daech, Daech, on t'encule!", les supporters azuréens l'ont signifié. -L'OL dépassé malgré Valbuena- Les supporters ont découvert le dispositif de sécurité renforcé à la suite des tristes événements qui sera désormais en vigueur sur tous les stades. L'ensemble des spectateurs s'est soumis tranquillement à la double palpation, celle des stadiers puis des forces de l'ordre. Devant des banderoles "Supporters unis dans la douleur" et "Fluctuat nec mergitur", la devise de Paris, la Marseillaise a été entonnée avec force par tout le stade, des bougies à la main. Une minute de silence poignante a clôturé la cérémonie protocolaire en mémoire des victimes des attentats. Sur la pelouse, un premier gros raté de Beauvue devant le but niçois (6) à la suite d'une faute de Le Marchand témoignait des difficultés à venir de l'OL à utiliser sa possession de balle. D'autant que certaines faiblesses sur la gauche de sa défense l'exposaient aux contres niçois. Celui de Seri qui lançait dans l'intervalle l'attaquant Valère Germain auteur de son sixième but de la saison avec une balle piquée du gauche (1-0, 20). Nice doublait la mise peu après la reprise sur une action Ben Arfa-Seri-Pied qui faisait perdre la tête au défenseur Mapou Yanga-Mbiwa (2-0, 48 c.s.c). Malgré Valbuena, arrivé à temps de son audition devant la juge d'instruction de Versailles, dans l'affaire de la "sex-tape", l'OL ne refaisait pas surface dans la partie, concédant même un troisième but sur un centre en retrait de Pied propulsé dans la lucarne par le milieu Vincent Koziello (3-0, 71).

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire