Paris (AFP). Attentats de Paris: le rôle d'Abaaoud en question

Trois personnes sont mortes dans l'assaut des forces de l'ordre mercredi à Saint-Denis, dont l'organisateur présumé des attentats de Paris, Abdelhamid Abaaoud, et sa cousine. Les services antiterroristes tentent toujours de retracer le parcours emprunté depuis la Syrie par une partie du commando, qui a fait 130 morts et plus de 350 blessés: deux des kamikazes s'étaient mêlé aux migrants fuyant la guerre dans ce pays. Qui a été identifié? Le jihadiste belgo-marocain Abdelhamid Abaaoud, 28 ans, inspirateur de plusieurs attentats ou projets en Europe, est mort lors de l'assaut mené par le Raid mercredi à Saint-Denis. Sa cousine Hasna Aitboulahcen, 26 ans, a aussi été identifiée parmi les morts. Des fragments de corps, appartenant vraisemblablement à un autre homme, sont en cours d'identification. Parmi les auteurs des attentats du 13 novembre, quatre kamikazes, tous français, ont été identifiés: Brahim Abdeslam (31 ans) boulevard Voltaire, Bilal Hadfi (20 ans) au Stade de France, Samy Amimour (28 ans) et Omar Ismaïl Mostefaï (29 ans) au Bataclan. S'ils n'ont pas mis un nom sur deux autres kamikazes du Stade de France, ils savent maintenant qu'ils sont arrivés sur le sol européen par la Grèce en passant avec des migrants fuyant la guerre en Syrie. Tous deux ont été contrôlés sur l'île grecque de Leros, en face de la Turquie. Un troisième kamikaze du Bataclan doit encore être identifié. D'autres personnes sont-elles encore dans la nature? "On peut l'imaginer", selon le Premier ministre Manuel Valls. Par ailleurs, la voix d?un vétéran chez les jihadistes français, Fabien Clain, qui avait fréquenté les frères Merah dans le Sud-Ouest, a été identifiée sur un message de revendication des attaques par l'État islamique. Son frère Jean-Michel a été identifiée comme le chanteur entendu dans cet enregistrement. Comment se sont déroulées les attaques? La veille des attentats, trois voitures sont arrivées à dix minutes d'intervalle depuis la Belgique. Des interrogations se posent sur "le commando des terrasses". Les enquêteurs sont convaincus que Brahim Abdeslam, mort en kamikaze boulevard Voltaire, en a fait partie. C'est moins sûr pour son cadet, Salah, toujours introuvable depuis qu'il a sans doute été exfiltré par deux complices présumés, inculpés en Belgique. Il a loué plusieurs voitures, sa carte a servi à payer deux chambres d'hôtel. Mais les enquêteurs se demandent s'il n'a pas convoyé les kamikazes du Stade de France dans la Clio, qui a été garée dans le nord de Paris tout juste après l'attaque des terrasses. Ce qui rendrait sa présence dans ce commando plus hypothétique. Abaaoud faisait-il partie de cette équipe ? L'hypothèse est accréditée par deux éléments. D'une part, l'homme a été filmé, le 13 novembre vers 22H00, par une caméra dans le métro à Montreuil, à proximité du lieu où la Seat noire utilisée par les trois hommes a été abandonnée. D'autre part, les analyses de police technique et scientifique montrent qu'il a manipulé l'une des trois kalachnikov retrouvées dans la voiture. Quel a été le rôle d'Hasna Aitboulahcen ? Pour tenter de lever ces zones d'ombre, les enquêteurs procèdent à de nombreuses analyses notamment celle d'un portable retrouvé près du Bataclan et d'où un SMS a été envoyé par un des membres du commando. Deux personnes arrêtées dans l'entourage de Bilal Hadfi étaient toujours en garde à vue en Belgique vendredi. Huit personnes ont été arrêtées à Saint-Denis. Elles étaient toujours en garde à vue vendredi soir. Comment sont-ils venus depuis la Syrie? Comment Abdelhamid Abaaoud, condamné pour des faits de terrorisme en Belgique, visé par un mandat d'arrêt international et connu des services comme le loup blanc, a pu, depuis la Syrie, traverser plusieurs frontières avant d'entrer en France? Manuel Valls a dit "ne pas le savoir". Abaaoud narguait les services antiterroristes en février, dans une interview au magazine numérique de l'Etat islamique, Dabiq. "Mon nom et ma photo étaient dans tous les journaux et pourtant je suis parvenu à rester dans leur pays (la Belgique, ndlr), à planifier des opérations contre eux et à partir sain et sauf quand cela est devenu nécessaire", selon ses dires.

