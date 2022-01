Bamako (AFP). Attaque à Bamako: au moins 3 assaillants morts et 27 tués parmi les victimes

Le bilan de la prise d'otages dans l'hôtel Radisson de Bamako s'élevait vendredi soir à "au moins trois terroristes tués ou qui se sont fait exploser", et au moins 27 morts parmi les clients et employés, a indiqué à l'AFP une source militaire malienne. "Le dernier bilan est d'au moins trois terroristes tués ou qui se sont fait exploser", a affirmé cette source militaire sous le couvert de l'anonymat, estimant que leur nombre total ne dépassait pas quatre. Au moins 27 clients et employés de l'hôtel sont morts dans l'assaut et la prise d'otages, a ajouté cette source, sans être en mesure de préciser leurs nationalités. La recherche des corps d'éventuelles autres victimes se poursuivait dans l'hôtel. Un précédent bilan de sources militaire et de sécurité maliennes faisait état de deux assaillants tués ainsi qu'au moins 22 clients et employés.

