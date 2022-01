Olivier Saladin seul sur scène au théâtre des arts de Rouen

Comment le texte a t'il été adapté?

"Le texte est une nouvelle: il n'a pas été écrit pour le théâtre. Commandé à Daniel Pennac pour le bicentenaire de l'internat des hôpitaux de Paris il est néanmoins à cheval entre deux registres. Il n'a donc pas été bien compliqué d'adapter ce texte au théâtre, nous avons juste effectué quelques coupes pour maintenir le rythme."

Qu'est ce qui vous a plu dans cette pièce?

"Ce qui m'a séduit c'est que ce texte évoque l'univers médical avec authenticité. C'est un domaine dont on parle très peu au théâtre. Et j'aime l'écriture de Pennac très imagée et poétique, mais c'est surtout un texte qui se prête au jeu. Daniel Pennac le qualifie de "monologue gesticulatoire", cette pièce est en effet très visuelle et me donne la possibilité d'improviser."

Comment Pennac a t-il appréhendé sa pièce sur scène?

"Il nous a laissé libre cours à Benjamin Guillard ( le metteur en scène) et moi-même. Il est venu me voir une dizaine de fois sur scène depuis la première en mars 2014 à Chalons en champagne et il est très bon public: il rit toujours beaucoup."

Pratique. Samedi 19 décembre à 20h30. Théâtre des arts à Rouen. Tarifs 26 à 51,6€. www.francebillet.com