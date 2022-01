Attentats de Paris : 6 000 personnes attendues ce soir à la marche de soutien à Rouen

"Marche de soutien aux victimes des attaques terroristes", c'est le nom de la page Facebook de l'événement : La page Facebook.

L'initiatrice de cette page Facebook, c'est Nastasia Lefrançois, une jeune Rouennaise de 26 ans. "Vendredi soir, j'étais devant ma télévision lorsque j'ai appris ce qui se passait. J'ai été très choquée, je n'ai pas réussi à aller me coucher, je me sentais impuissante face aux événements. Dès le samedi matin, j'ai voulu organiser l'événement sur Facebook. Je pense qu'il s'agit d'un devoir citoyen de se mobiliser et d'être présent", explique la jeune femme, qui avait également participé à la marche citoyenne qui s'était déroulée le samedi suivant les attentats à Charlie Hebdo. "Pour Charlie, on s'était attaqué à l'écriture, là il y a tellement plus de victimes. C'est dramatique. Ils se sont attaqués à l'humanité."

"On ne les oublie pas"

Au départ, Nastasia pensait rassembler 500 personnes au maximum. Finalement, ce sont 5 000 personnes qui ont indiqué participer ce soir à la marche. "Je pense qu'au moins 6 000 personnes seront présentes. En plus il devrait arrêter de pleuvoir en fin de journée. Mais dans tous les cas, je ne pense que que la pluie nous empêchera de nous recueillir."

Avant le départ de la marche, qui débutera place de l'hôtel de ville à Rouen, Nastasia Lefrançois lira un discours. "Deux minutes de silence seront ensuite observées avant d'entonner la Marseillaise et à notre retour place de l'hôtel de Ville, après la marche, un lâcher de ballons sera organisé. Et s'il arrête de pleuvoir, des musiciens devraient jouer Imagine."