Londres (AFP). Prise d'otages à Bamako: 125 clients et 13 employés toujours retenus dans l'hôtel

Au total "125 clients et 13 employés" étaient "toujours dans l'immeuble" de l'hôtel Radisson de Bamako où une prise d'otage était en cours vendredi, a indiqué le groupe hôtelier Rezidor à Londres. "Selon nos toutes dernières informations, 125 clients et 13 employés sont toujours dans l'immeuble" de l'hôtel Radisson Blu de Bamako, a indiqué le groupe à 13H50 GMT. De son côté, la télévision publique malienne a annoncé qu'environ "80 otages" avaient été libérés. "Nos forces spéciales ont libéré une trentaine d'otages et d'autres ont pu s'échapper tout seuls", a déclaré à l'AFP le ministre de la Sécurité, le colonel Salif Traoré. Les forces spéciales maliennes ont donné l'assaut à l'hôtel, théâtre de cette prise d'otages massive dans laquelle 170 personnes ont été retenues, selon le groupe hôtelier. "Trois otages ont été tués", a indiqué le ministère malien de la Sécurité intérieure, sans révéler leur nationalité, ni les circonstances dans lesquelles ils ont été tués, mais le colonel Salif Traoré, a ensuite indiqué à l'AFP qu'il s'agissait d'étrangers. Selon le ministère de la Sécurité, les assaillants sont au nombre de "deux ou trois", des témoins faisant état d'une "dizaine d'assaillants" armés. Le groupe hôtelier a de son côté indiqué avoir "mis en place des lignes téléphoniques dédiées pour venir en aide aux familles des clients et des employés", le 0 800 940 164 en France ou le +33170837437 depuis l'étranger.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire