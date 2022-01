Policière fauchée à Caen : «  il n'y aura jamais de peine à la hauteur »

14h. Ce vendredi 20 novembre au tribunal de Grande instance de Caen. Lentement, Marie-Christine Leprince-Nicolay, présidente, énonce le délibéré retenu à l'encontre du prévenu et les sommes provisoires qui seront versées aux parties civiles, au titre du préjudice moral : 30 000€ pour Romuald Mortas, le mari de la policière décédée, 30 000€ pour chacun de leurs trois enfants, Hugo, Lucie et Julie.

« On partait sur un maximum de dix ans... », rappelle Romuald Mortas, à l'issu de l'audience. « Dix ans pour détruire une famille et faire commencer des enfants sans leur maman dans la vie, c'est déjà pas cher payé. La loi est comme ça malheureusement. Quand on tue sur la route, ça reste du correctionnel. Il n'y aura jamais de peine à la hauteur de ce qu'il nous a fait », regrette-t-il.

Dans l'assemblée, les proches de la victime ne cache pas non plus leurs émotions. Et laisse échapper des mots tels que « assassin » ou « lâche » lors de l'extraction du prévenu, qui dormira en prison ce soir.

« Le plus dur, ça va être de faire vivre l'esprit de Sandrine », a expliqué Romuald Mortas lorsque le calme a regagné la salle d'audience. Ecoutez-le :