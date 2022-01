Vos idées sorties ce week-end à Rouen

- Art Pacifique(s) contemporain

De nombreux artistes néo-zélandais exposent actuellement à Rouen à l'ESADHAR, à la galerie Martainville, au plot HR et au Muséum d'histoire naturelle.

Pratique. Jusqu'au 19 décembre. Plus d'infos sur www.facebook.com/pacifiquescontemporain

- Le jazz populaire de James Farm

Dans le cadre de Rouen Jazz action, le Théâtre des Arts accueille le quatuor américain James Farm, né en 2009 lors du prestigieux festival de jazz de Montréal. Une collaboration qui a donné naissance à deux opus.

Pratique. Samedi 21 novembre à 20h. Théatre des Arts à Rouen. Tarifs 10 à 32€. Tél. 02 35 98 74 78

- Amazonia en jungle urbaine

Le panorama XXL propose une initiation aux cultures urbaines grâce à la collaboration de nombreux artistes locaux : graff, light painting, pochoirs, échasses ou encore photographie urbaine. La rue est à nous !

Pratique. Dimanche 22 novembre de 14h à 18h. Panorama XXL à Rouen. Gratuit. www.panoramaxxl.com

- Chorales à Saint-MaclouL'orchestre et le chœur du CHU, qui enregistrent respectivement 40 et 80 membres, se produiront ensemble sous les voûtes de l'église gothique Saint-Maclou pour un concert gratuit sur un programme classique.

Pratique. Dimanche 22 novembre à 16h. Église Saint-Maclou à Rouen. Gratuit. Tél. 06 62 94 12 99

- Ploutos, le dieu du fric

Découvrez sur scène la comédie d'Aristophane remise au goût du jour par la compagnie du Théâtre de l'Étoupe : sous couvert d'humour, une grinçante diatribe contre l'argent et ses perversions.

Pratique. Dimanche 22 novembre à 16h30. Théâtre de l'Écho du Robec à Darnétal. 7€. Tél. 02 35 88 61 73

- Chloé Lacan en trio à la MDU

Avec son nouvel album Ménage à trois, Chloé Lacan s'entoure de deux musiciens multi-instrumentistes et enrichit ses compositions et son univers follement fantaisiste à leur côté : un cocktail détonnant !

Pratique. Mardi 24 novembre à 20h. MDU à Mont-Saint-Aignan. Tarifs 5 à 12€. Tél. 02 32 76 93 01

- L'Étourdi de Molière

Comédie sociale truffée de rebondissements, L'Étourdi ou les contretemps de Molière est adapté à merveille par la troupe rouennaise de la Cie Catherine Delattres : une véritable épreuve pour vos zygomatiques !

Pratique. Mardi 24 novembre à 20h30. Théâtre Montdory à Barentin. Tarifs 12 à 15€. Tél. 02 32 94 90 23

- Chansons à risques au Sillon

Pour Chants d'Elles, le Duo Bonito entame un show remarquable de fantaisie et d'humour faisant rimer clownerie et chansons à texte : un truculent petit ovni musical accessible dès 8 ans.

Pratique. Mardi 24 novembre à 20h30. Le Sillon à Petit-Couronne. Tarifs 6 à 12€. Tél. 02 35 69 12 13

- La vie de Smisse par la Cie Voix-Off

Damien Bouvet incarne Smisse, un enfant de trois ans dont il restitue le quotidien et l'imaginaire à travers les sons de la cour de récréation ou d'une visite à la ferme : un spectacle pour enfants inspiré.

Pratique. Mercredi 25 novembre à 15h. Le Rexy à Mont-Saint-Aignan. Tarifs 4,9 à 7,5€. 02 35 74 18 70

- Bertrand Belin au 106 pour Cap Waller

Le chanteur passe un nouveau cap et renouvelle son genre avec un 5e album jouissif : Cap Waller. Dans un style épuré et réchauffé par des sonorités plus australes, Bertrand Belin s'offre un univers réconfortant.

Pratique. Jeudi 26 novembre à 20h. Le 106 à Rouen. Tarifs 11 à 20€. www.le106.com

- Les Banquettes Arrières à l'ECFM

Pour Chants d'Elles, le trio chantant s'en donne à cœur joie pour égratigner les mœurs et narrer des histoires douces-amères : des petits contes modernes cyniques et terriblement drôles.

Pratique. Jeudi 26 novembre à 20h30. ECFM de Canteleu. Tarifs 9 à 13€. Tél. 02 35 36 95 80

- L'épopée des transaltlantiques

La Région Haute-Normandie et le Département, en partenariat avec la French Lines, accueillent deux expositions rétrospectives dédiées au Normandie et au France, paquebots transatlantiques légendaires.

Pratique. Jusqu'au 16 janvier. Hôtel de Région. Gratuit. Tél. 02 35 52 56 00