Paris (AFP). A l'Elysée, la guerre en coulisses

En apparence, le quotidien élyséen se poursuit: François Hollande assure ses obligations protocolaires, remet des décorations, reçoit comme chaque semaine sa majorité. Mais en coulisses, le chef de l'Etat est tout entier accaparé par la "guerre" contre le "terrorisme". Dans un pays frappé par des attentats sans précédent depuis la Seconde guerre mondiale, "tout arrêter serait donner raison à ceux qui nous attaquent. Il faut défendre la poursuite de l'activité démocratique, montrer la solidité des institutions", souligne un membre de l'entourage du chef de l'Etat. Moment-clé de la volonté présidentielle d'afficher cette force républicaine : la réception de l'ensemble de la classe politique, de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, avant un discours devant le Parlement réuni en Congrès à Versailles, une première pour lui. "François Hollande est à la fois dans la gestion d'un événement hors norme et dans la volonté d'assurer, et d'afficher, la continuité de l'Etat", décrypte le directeur général adjoint de l'Ifop, Frédéric Dabi. Les attentats du 13 novembre, renchérit le politologue Philippe Rozès, ont réveillé l'imaginaire républicain que François Hollande a incarné après les attaques de janvier. Hormis l'annulation de sa présence au sommet du G20 juste après les attentats, François Hollande a honoré tous ses rendez-vous: discours à l'Unesco mardi, rassemblement des maires de France mercredi, remise jeudi de la légion d'honneur, notamment au journaliste d'Europe 1 Jean-Pierre Elkabbach Il se rendra aussi vendredi prochain, comme prévu, au sommet du Commonwealth à Malte après avoir présidé dans la matinée l'hommage national aux victimes des attentats. La veille de l'assaut policier à Saint-Denis, qui a abouti à la mort du cerveau présumé des attentats, François Hollande a maintenu le traditionnel dîner du mardi avec les membres de sa majorité, dont le président de l'Assemblée, Claude Bartolone, à un peu plus de 15 jours des régionales. Pas question non plus d'annuler la visite jeudi du président de Mongolie, Tsakhia Elbegdorj, qu'il a reçu pour un entretien suivi d'un déjeuner. Mais en parallèle, le président s'active à la "guerre" contre les jihadistes de l'Etat islamique, qui ont revendiqué les attentats: en moins d'une semaine, le président a convoqué quatre conseils restreints de défense, ordonné "l'intensification des frappes" en Syrie et en Irak contre l'EI, fait adopter l'état d'urgence pendant trois mois. - En permanence avec Valls et Cazeneuve - François Hollande, qui s'est entretenu cette semaine par téléphone avec une quinzaine de chefs d'Etat ou de gouvernement sur les moyens d'"éradiquer" les jihadistes, a fait prévaloir le "pacte de sécurité" sur le pacte de stabilité budgétaire. Entouré, de façon "quasi permanente", du Premier ministre Manuel Valls et du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, il convoque dans son bureau de tardives réunions. Ce trio, parfois rejoint par la garde des Sceaux Christiane Taubira et le ministre de la Défense Jean-Luc Le Drian, se retrouve aussi à la cellule de crise du ministère de l'Intérieur. Pour coller au plus près des événements, l'agenda hebdomadaire présidentiel est depuis vendredi remplacé par un agenda quotidien minimal diffusé le soir pour le lendemain, enrichi en fonction de l'actualité. "Le président veut le bon tempo. Il pense que, face à l'accélération des événements, mieux vaut garder une certaine souplesse. Mercredi matin, l'assaut policier lancé à l'aube à Saint-Denis nécessitait par exemple que le président ait le temps de suivre la situation en direct", souligne un membre de son entourage. Ses déplacements sont l'occasion de messages ciblés: devant l'Unesco, François Hollande affirme que la "résistance à l'abjection se fait aussi par la culture"; devant les maires de France, il appelle les Français à "ne pas céder aux tentations de repli ni à la peur" ou la "stigmatisation". Idem vendredi lors d'un discours sur la COP21 où, en pleine prise d'otages au Mali, il appelle les Français dans les "pays sensibles" à prendre "leurs précautions". Quant à la sécurité personnelle du chef de l'Etat, elle est au "niveau maximal" depuis les attentats de janvier. Les Français, note Frédéric Dabi, "veulent de la compassion mais aussi des solutions. Gare aux critiques sur le thème :+qu'avez-vous fait pour notre sécurité depuis janvier+ ?"

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire