EN DIRECT - Ben Laden tué par les Américains

09H45 - Confirmation - Le Pakistan confirme qu'Oussama ben Laden a été tué au cours d'une opération menée "directement" par les forces américaines sur son sol conformément à l'engagement de Washington de le tuer ou le capturer n'importe où dans le monde. Islamabad parle de "revers majeur" pour le terrorisme dans le monde.

09H31 - Craintes - Londres ordonne à ses ambassades dans le monde de revoir leur dispositif de sécurité.

09H29 - Pas au courant - Les Etats-Unis n'avaient pas prévenu les autorités pakistanaises de l'opération contre Oussama ben Laden et justifient la violation de la souveraineté pakistanaise par "l'obligation légale et morale d'agir". Le président pakistanais Asif Ali Zardari a convoqué une réunion d'urgence avec son Premier ministre et les chefs des forces de sécurité.

09H27 - Il a payé pour ses "actes" - C'est la réaction du président afghan Hamid Karzaï, dont le pays accueille un corps expéditionnaire de 100.000 soldats étrangers pour combattre l'insurrection des talibans et mener des opérations clandestines au Pakistan voisin où Ben Laden a été tué.

09H07 - Vigilant - La mort de Ben Laden "ne signe pas la fin de la menace terroriste", avertit le Premier ministre britannique David Cameron.

08H58 - Sécurité renforcée - Le Japon annonce qu'il va renforcer la sécurité de ses bases militaires pour se préparer à d'éventuelles représailles.

08H54 - "Un jour noir pour nous" - Sur les forums jihadistes, c'est le choc: incrédulité, colère, mais aussi premières menaces, d'après les contributions traduites par les instituts américains SITE et Jihadology. "C'est un jour noir pour nous", a posté un contributeur. "Si Dieu le veut, l'information est fausse" écrit un autre internaute. "Si c'était vrai, c'est une catastrophe". Sur le forum Shumukh al-islam, un contributeur a posté: "Les lions resteront des lions et continueront sur les traces d'Oussama. Oh Allah, l'Amérique ne connaîtra pas la sécurité aussi longtemps que nous ne la connaîtrons pas en Palestine".

08H52 - Un "monde meilleur". Sur son blog, le ministre suédois des Affaires étrangères Carl Bildt se réjouit. "Un monde sans Oussama ben Laden est un monde meilleur. Sa haine était une menace pour le monde".

08h47 - "Miracle" - Sur le site de Ground Zero et à Times Square, des milliers de New Yorkais sont rassemblés pour fêter la mort du N°1 d'Al-Quaida. "Les attentats ont changé New York, mais nous avons eu le dernier mot et maintenant, nous voulons faire la fête", dit Monique, une Africaine-américaine de 22 ans. "C'est un miracle", commente-t-elle depuis un restaurant de Broadway, où la mort de Ben Laden a provoqué une explosion de joie quand elle a été annoncée sur CNN, peu avant 23H00 heure locale.

08H45 - Huit mois - "Au mois d'août dernier, après des années de travail de fourmi de nos services de renseignement, j'ai été informé de l'existence d'une possible piste vers Ben Laden", a relaté le président Obama dans son allocution. "Il a fallu plusieurs mois pour remonter ce fil (...). Et finalement, la semaine dernière, j'ai déterminé que nous avions suffisamment de renseignements pour agir, et ai autorisé une opération destinée à capturer Oussama ben Laden et à le présenter devant la justice."

08H43 - "Evénement majeur" - A Paris, l'Elysée évoque un "événement majeur de la lutte mondiale contre le terrorisme" et salue "la ténacité des États-Unis".

08H39 - "Fusillade intense" - Les TV pakistanaises montrent une maison en feu présentée comme celle qui abritait Ben Laden, à Abbottabad. Récit d'un témoin joint dans la ville à l'AFP: "Nous dormions et j'ai entendu des hélicoptères tournoyer dans le ciel. Je me suis levé et une fusillade intense a retenti, c'était violent, cela a duré un certain temps et puis j'ai entendu une violente explosion, énorme. Nous avons ensuite entendu les ambulances et des gens criaient, tout le monde avait peur". La zone est bouclée par les forces de sécurité.

08H36 - Bon augure ? - Le ministre de la Défense, Gérard Longuet, a déclaré sur RTL que la mort d'Oussama ben Laden pouvait jouer "positivement" sur le sort des deux journalistes français retenus en Afghanistan.

08H34 - Musulmans américains - "Nous nous associons à nos compatriotes pour saluer l'annonce de l'élimination du cerveau d'Al-Qaïda", indique le Conseil pour les relations américano-islamiques (CAIR), une des plus grandes organisations musulmanes des Etats-Unis, pour qui Ben Laden "n'a jamais représenté les musulmans ni l'islam".

Premières images du corps

08H28 - "Bonne nouvelle" - Le chef de la diplomatie italienne Franco Frattini salue "une victoire du bien contre le mal, de la

justice contre la cruauté", son homologue allemand Guido Westerwelle évoque "une bonne nouvelle pour tous les hommes dans le monde qui pensent librement et sont pacifiques".

08H12 - "Pas authentifiée" - Les TV pakistanaises diffusent la photo du cadavre présenté comme celui de Ben Laden en l'assortissant d'un avertissement sur son authenticité. "La photo du cadavre d'Oussama ben Laden a été rendue publique, elle n'est pas authentifiée", a dit ainsi le présentateur de Geo TV, principale chaîne d'information du pays. La TV dévoile l'image du visage en sang et partiellement enfoncé au niveau des orbites d'un homme arborant une barbe noire hirsute.

08H07 - Léger bond du dollar - Le dollar grimpe face aux principales devises après l'annonce de la mort de Ben Laden. L'intention de la banque centrale américaine (Fed) de maintenir longtemps son taux directeur proche de zéro continue cependant à peser sur le billet vert.