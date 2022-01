Tennis de table : parfum de Coupe d'Europe ce vendredi à Caen

Le vendredi 20 novembre, le Caen tennis de table club affronte les Suédois d'Halmstad BTK lors des huitièmes de finale de Coupe d'Europe ETTU. Les Normands avaient éliminé les Belges d'Anvers lors du tour précédent.

Rencontre équilibrée

L'équipe caennaise qui annonce "gérer son parcours au fur et à mesure des rencontres", jouera les Suédois lors d'un match dit "sec". Les matchs aller-retour ne commenceront qu'aux quarts de finale. Halmstad joue en première division suédoise et peut compter sur son leader Mattias Karlsson, 53e joueur mondial et quart de finaliste du dernier Open de Pologne.

Mais "la rencontre s'annonce assez équilibrée", explique Xavier Renouvin, entraîneur de l'équipe pro, actuelle septième ex-aequo en championnat de France de Pro A.

Pratique. Caen-Halmstad, vendredi 20 novembre à 19h30. Gymnase Rufa.