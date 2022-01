Jérusalem (AFP). Cinq morts dans deux attaques anti-israéliennes à Tel-Aviv et en Cisjordanie

Cinq personnes ont été tuées jeudi à Tel-Aviv et en Cisjordanie occupée dans deux attaques anti-israéliennes menées par des Palestiniens, l'une des journées les plus meurtrières pour les Israéliens depuis le début, le 1er octobre, de violences qui ont fait au moins 100 morts. Après quelques jours de relative accalmie, trois personnes ont été tuées et plusieurs blessées en Cisjordanie près du bloc de colonies israéliennes du Goush Etsion quand un Palestinien à bord d'une voiture a ouvert le feu sur un groupe de civils à une intersection ayant connu de fréquentes attaques anti-israéliennes, a indiqué l'armée israélienne. Puis l'assaillant a pris la fuite en voiture et "a intentionnellement foncé sur un groupe de piétons", a dit l'armée israélienne. Les forces de sécurité présentes sur place ont ouvert le feu. Au moins un des morts est Israélien, a dit la police israélienne. Au cours du même après-midi, un Palestinien a tué deux personnes à coups de couteau dans un bâtiment de Tel-Aviv, première agression du genre depuis un mois et demi dans la capitale économique israélienne restée relativement à l'écart des violences. Il a ensuite été maîtrisé par des policiers et des civils. - 'J'ai entendu des cris' - L'agresseur, âgé de 36 ans et originaire de Hébron, poudrière de Cisjordanie d'où viennent une grande partie des auteurs des attentats récents menés à l'arme blanche, a poignardé deux personnes au deuxième étage d'un bâtiment de locaux professionnels et de parkings, ont indiqué la police et la sécurité intérieure (Shin Beth). Puis il est descendu au niveau inférieur et a poignardé une troisième personne avant d'être maîtrisé. On ignore pourquoi le Palestinien a frappé à cet endroit. Le bâtiment abrite un local faisant office de salle de prière juive. Une vingtaine ou une trentaine de fidèles y priaient quand une personne blessée est entrée en titubant poursuivie par un homme armé d'un couteau, ont rapporté des témoins cités par les médias. Les fidèles ont refermé les portes que l'assaillant a vainement tenté de forcer. Mais on ignore si la salle de prière était la cible première de l'attaque. "J'ai entendu des cris, mon employé arabe m'a dit: +il est en train de donner des coups de couteau+", a dit à l'AFP Israël Bachar, qui tient une entreprise d'impression de tissus toute proche des lieux. "Je suis sorti de mon magasin et j'ai vu un homme à terre en train de se faire poignarder, je lui ai lancé une planche qui traînait. Le terroriste s'est relevé et m'a couru après, je me suis réfugié dans un magasin voisin", a raconté cet homme de 65 ans, très remué. - 'Mort dans mes bras' - "Quand il a été arrêté, je suis sorti avec mon employé pour essayer de sauver mon voisin qui était toujours par terre, mais nous n'avons pas réussi à le réanimer. C'était très dur, il est mort dans mes bras, je le connaissais bien", a-t-il dit. Un Israélien de 32 ans est mort sur place. Un autre, de 51 ans, a succombé à ses blessures, a annoncé la police. L'auteur des faits a été identifié comme étant Raëd Khalil Mahmoud Masalmeh, marié et père de cinq enfants, sans antécédent criminel. Depuis le 1er octobre, les attentats anti-israéliens, à l'arme blanche dans leur écrasante majorité, les heurts entre jeunes Palestiniens et soldats et les agressions mutuelles entre Palestiniens et colons israéliens ont fait 85 morts côté palestinien - dont un Arabe israélien - et au moins 15 côté israélien. Une majorité des Palestiniens tués l'ont été en tentant ou en menant des attaques. Les derniers jours avaient cependant connu un relatif apaisement. Il n'y avait pas eu d'attaque au couteau depuis le 10 novembre à Jérusalem-Est. Tel-Aviv elle-même n'avait pas connu d'attaque depuis le 8 octobre, selon un listing officiel israélien.

