CINEMA "Les suffragettes" un combat pour l'égalité

Aujourd'hui, remontons le temps , il y a un siècle pour atterrir en Angleterre. Un drame historique sur la lutte pour l'obtention du vote pour les femmes.

Le combat pour l'obtention du vote pour les femmes a commencé il y a un peu plus d'un siècle en Angleterre. Une revendication qu avait même commencé il y a plus longtemps, mais faute de tapage médiatique, elle n'avait jamais attiré l'attention des législateurs. A cette époque pas si lointaine, les femmes étaient considérées comme des animaux de compagnie savants, tout juste bonnes à élever les enfants qu'elles mettaient au monde. Je ne vous cache pas que j'ai passé une bonne partie du film le poil hérissé devant tant de bêtise crasse et de machisme.

Bravant les humiliations et les moqueries, certaines femmes n'hésitent pourtant pas à se dresser contre ces lois faites par des hommes pour des hommes. Les manifestations pacifiques ne donnant rien, la violence matérielle entre en jeu. Ce film laisse une impression horrible car il a l'air de pouvoir être transposé à notre année 2015 dans le traitement de l'information et cela fait froid dans le dos. C'est en effet à partir du moment où des vitrines volent en éclat ou des réseaux de communication (mais jamais de vies humaines en jeu) que la cause prend de l'ampleur.

Ce qui n'était que chamailleries de bonnes femmes devient affaire d'Etat. Pour autant les hommes (et aussi certaines femmes) continuent à trouver le droit à l'égalité extrêmement déplacé. Si le féminisme est constamment rabaissé et victime de moqueries à notre époque, imaginez à celle-là ! On ne peut donc qu'admirer le courage de ces femmes qui sont prêtes à tout perdre pour que le futur soit meilleur. En revanche, il est parfois dur de cautionner leurs actions.

« Les suffragettes » est donc un film avec un très bon combat mais qui n'est pas tout beau, tout bon. La cause est juste mais pas toutes leurs actions. Difficile pour autant de leur en vouloir vu le monde dans lequel elles vivaient. Un film pour se rappeler que les femmes ne peuvent voter que depuis 70 ans en France et que le combat est loin d'être terminé à l'échelle mondiale.... C'est en ce moment au cinéma.