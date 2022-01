Mian Mian, au pied du château de Caen

Déjeuner pas cher

La maison décline chaque jour sa spécialité : la soupe aux nouilles. Au boeuf, avec des épices ou sans, aux travers de porc, aux crevettes, au canard laqué, aux légumes ou encore dans une version froide... il y en a pour tous les goûts. Mais à la marge, c'est bien le célèbre bo bun, cette salade vietnamienne composée de vermicelles de riz, accompagnés de viande de boeuf et de nems qui rencontre un succès fracassant. La sauce qui l'accompagne ne fait que relever la saveur d'un plat qui chaque jour fait de plus en plus d'adeptes en Occident, d'autant qu'à 7,50 € le plat, le repas demeure très bon marché. Outre des salades, la maison propose également des assiettes avec du riz nature, accompagnant du poulet au curry, du boeuf aux oignons ou encore des crevettes.

Des boules de coco, des nougats et du gingembre confit alimentent, entre autres, la carte des desserts. Pour se rafraîchir, les sodas importés de Hong-Kong permettent de prolonger le voyage culinaire.

Pratique. 9 rue de Géôle à Caen. Tél. 02 31 45 07 81