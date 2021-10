Les blockbusters de l'été au cinéma

X-Men : Le commencement (1er juin)

Ce nouvel épisode de la saga X-Men revient sur les origines du groupe de super-héros. A une époque où Charles Xavier et Erik Lehnsherr, avant de devenir Professeur X et Magneto, étaient deux jeunes amis découvrant leurs pouvoirs.Film américainGenre : action, science-fictionDe Matthew VaughnAvec James McAvoy, Michael Fassbender, Kevin Bacon.Distributeur : 20th Century Fox

Limitless (8 juin)

Un écrivain découvre une drogue qui va décupler ses facultés intellectuelles et le rendre célèbre.

Film américain

Genre : thriller

De Neil Burger

Avec Robert De Niro, Abbie Cornish, Bradley Cooper.

Distributeur : Gaumont Distribution

Very Bad Trip 2 (8 juin)

Après Las Vegas, les trois compères s'offrent un voyage en Thaïlande, pour fêter le mariage de Stu.

Film américain

Genre : comédie

De Todd Phillips

Avec Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Ed Helms

Distributeur : Warner Bros. France

Kung Fu Panda 2 (15 juin)

Po, devenu Guerrier Dragon, doit affronter une nouvelle menace : un ennemi est décidé à envahir la Chine et anéantir le kung-fu.

Film américain

Genre : animation

De Jennifer Yuh

Distributeur : Paramount Pictures France

Transformers 3 (29 juin)

Troisième volet de la saga sur les mystérieux robots extraterrestres capables de se transformer en véhicules intelligents.

Film américain

Genre : science-fiction

De Michael Bay

Avec Shia LaBeouf, Rosie Huntington-Whiteley, John Malkovitch, Tyrese Gibson.

Distributeur : Paramount Pictures France

Harry Potter et les reliques de la mort 2e partie (13 juillet)

Il s'agit du second (et dernier) opus de l'ultime épisode de la saga Harry Potter, débutée il y a près de dix ans. Le bouquet final, filmé en 3D, livre le combat décisif entre les puissances du bien et du mal.

Film américano-brittanique

Genre : fantastique

De David Yates

Avec Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint.

Distributeur : Warner Bros. France

Bad Teacher (27 juillet)

Une enseignante, grossière et peu soucieuse de ses élèves, se fait larguer par son petit ami. Elle se décide alors à plaire à un nouveau collègue.

Film américain

Genre : comédie

De Jake Kasdan

Avec Cameron Diaz, Justin Timberlake, Jason Segel.

Distributeur : Sony Pictures

Cars 2 (27 juillet)

Dans la suite de Cars, la reine des circuit Flash McQueen et son compagnon Martin la dépanneuse s'engage dans le Grand Prix Mondial, qui doit sacrer la voiture la plus rapide du monde. Ce deuxième volet est projeté en 3D dans les salles équipées.

Film américain

Genre : animation

De Brad Lewis et Jonh Lasseter

Distributeur : Walt Disney Company France

Les Schtroumpfs 3D (3 août)

Chassés de leur village par le vilain Gargamel, la bande des petits Schtroumpfs débarque à New York, en plein Central Park.

Film américain

Genre : animation

De Raja Gosnell

Distributeur : Sony Pictures

Super 8 (3 août)

Eté 1979. Alors qu'ils tournent un film en super 8, de jeunes adolescents d'une petite ville de l'Ohio sont témoins d'une catastrophe ferroviaire. Ils vont rapidement comprendre qu'il ne s'agit pas vraiment d'un accident.

Film américain

Genre : science-fiction

De JJ Abraham

Avec Kyle Chandler, Elle Fanning, Noah Emmerich, Ron Eldard.

Distributeur : Paramount Pictures France

Green Lantern (3 août)

Un pilote de l'armée de l'air est choisi par les Green Lanterns, une confrérie extraterrestre protectrice de l'univers, pour les aider à combattre un nouvel ennemi.

Film américain

Genre : science-fiction

De Martin Campbell

Avec Ryan Reynolds, Peter Sarsgaard, Tim Robbins, Blake Lively.

Distributeur : Warner Bros. France

Rise of the Apes (10 août)

Aux origines de la Planète des Singes, un scientifique tente de faire évoluer un singe afin de trouver un remède contre la maladie d'Alzheimer.

Film américain

Genre : science-fiction

De Rupert Wyatt

Avec James Franco, Freida Pinto, John Lithgow

Distributeur : 20th Century Fox France

Captain America : First Avenger (17 août)

Plongée dans l'univers Marvel avec Steve Roger, un soldat timide qui se porte volontaire pour être transformé en super-héros. En 3D dans les salles équipées.

Film américain

Genre : science-fiction

De Joe Johnston

Avec Chris Evans, Sebastian Stan, Hugo Weaving, Hayley Atwell.

Distributeur : Paramount Pictures France

Cowboys & envahisseurs (24 août)

Au 19e siècle, dans le Far West américain, des cowboys doivent faire face à des extraterrestres qui veulent asservir l'Humanité.

Film américain

Genre : western, science-fiction

De Jon Favreau

Avec Daniel Craig, Harrison Ford, Olivia Wilde

Distributeur : Paramount Pictures France

Conan 3D (24 août)

Les nouvelles aventures du guerrier Conan, qui part venger le meurtre de son père et le massacre de son village. En 3D dans les salles équipées.

Film américain

Genre : action, fantastique

De Marcus Nispel

Avec Jason Momoa, Ron Perlman, Leo Howard.

Distributeur : Metropolitan FilmExport

Destination Finale 5 (31 août)

Cinquième épisode sur la mort inéluctable d'un groupe de jeunes innocents. Ces derniers tentent alors, dans une course contre le temps, d'échapper à leur sort.

Film américain

Genre : thriller

De Steven Quale

Avec Miles Fisher, Emma Bell, Arlen Escarpeta.

Distributeur : Warner Bros. France