Rouen : il jetait des objets depuis la fenêtre de l'immeuble

Les faits se déroulent le mercredi 18 novembre vers 9h du matin dans un immeuble situé rue Brisout-de-Barneville à Rouen. Un homme de 40 ans est aperçu en train de jeter des objets depuis la fenêtre de son appartement en visant des véhicules en stationnement.

Les policiers se rendent sur place, écartent les riverains et tentent de prendre contact avec le mis en cause qui refuse d'ouvrir la porte de son logement. Les forces de l'ordre contactent la compagnie départementale d'intervention qui amène un bélier pour défoncer la porte. GRDF et les pompiers sont sur place. L'homme retranché tient des propos incohérents et menace de faire sauter son logement.

La porte est enfoncée par les policiers. Le chien de l'individu, un berger allemand, est pris en charge par la SNPA. L'homme de 40 ans est quant à lui transporté au centre hospitalier du Rouvray.