Attentats de Paris. Les Rolling Stones répondent au frère de Cédric Mauduit

Mathieu Mauduit a publié la réponse de Joyce Smyth, la productrice des Rolling Stones, sur sa page facebook. Par son intermédiaire, les Stones annoncent qu'il ne viendront pas aux funérailles de Cédric Mauduit mais la réponse est déjà un geste plus que symbolique à l'égard de la famille du Normand.

Découvrez l'intégralité de cette réponse:

" Dear Matthieu,

The Rolling Stones are so very sorry to hear of your brother Cedric’s tragic death . That he and others should lose their lives in this terrible way is beyond comprehension and that this should have happened in Paris, a city with which the band have a huge affinity is particularly devastating.

All of us in the Rolling Stones family send you and the rest of Cedric’s family our deepest condolences. The band will not be able to attend his funeral but please know that Cedric and all of you will be in our thoughts and prayers in the difficult days ahead.

With sympathy and love to you and everyone in Paris affected personally by this tragedy.

Joyce Smyth ( For and on behalf of The Rolling Stones)."

"Cher Matthieu

Les Rolling Stones sont vraiment désolés d'apprendre la mort tragique de votre frère mort Cédric. Que lui et d'autres aient pu perdre la vie dans ce terrible drame est au-delà de la compréhension et que cela soit arrivé à Paris, une ville avec laquelle la bande a une énorme affinité est particulièrement dévastateur .

Chacun d'entre nous dans la famille des Rolling Stones vous adresse à vous et le reste de la famille de Cédric nos plus sincères condoléances. Le groupe ne sera pas en mesure d'assister à ses funérailles, mais sachez que Cédric et chacun d'entre vous seront dans nos pensées et nos prières dans les jours difficiles à venir .

Avec sympathie et d'amour pour vous et tout le monde à Paris personnellement touchés par cette tragédie .

Joyce Smyth (Pour et au nom de The Rolling Stones )."