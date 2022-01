EXCLUSIF - Appartement d'un djihadiste à Alençon : le blues de la police

Face à cette situation, sous couvert d'anonymat, des policiers d'Alençon ont fait part à Tendance Ouest … de leur blues. Ils se sentent isolés de tout, alors que l'un des maillons du système djihadiste a vécu à Alençon.

Les policiers d'Alençon ne comprennent pas qu'il n'y ait pas de perquisition administrative.

"C'est surréaliste... personne pour aller chercher qui est à l'intérieur de l'appartement". ont-ils déclaré à Tendance Ouest

"On devrait s'enquérir de ramifications, comment Clain a vécu à Alençon ? Qui il a côtoyé ? ... Mais il n'y a pas d'instruction, nous on est prêts, on attend. Mais là, c'est complètement surréaliste, il y a un truc qui nous échappe...".