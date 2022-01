Nicolas Seube : "J'aide les autres à se surpasser"

Troisième au classement, Malherbe est-il à sa place ?

"On joue à chaque fois sur un fil. Quand on n'est pas à fond, on voit ce que ça donne comme lors des défaites contre Nantes et Bastia. La débauche d'énergie est là. Forcément, il y a des jours où on est moins bien. Mais on n'a assurément pas volé notre place actuelle, d'autant qu'on en est au tiers du championnat".

En début de saison l'an passé vous jouiez peu, et Malherbe était dans le rouge. Vous étiez absent à Bastia lors de la dernière défaite caennaise. Sans vous Malherbe est moins fort...

"Je suis quelqu'un de rassurant, je pense, à l'intérieur du groupe, et j'aide les autres à se surpasser. Je n'ai jamais eu de grandes qualités techniques, mais au niveau de la grinta, j'amène un plus à cette équipe. Mais bon, j'étais là contre Nantes, et je suis passé au travers aussi."

Avez-vous réussi à passer le témoin ?

"Il va falloir que ça arrive. Je ne suis pas éternel. Il y a des jeunes de qualité et il faut que ces jeunes jouent un maximum pour qu'ils connaissent au mieux leurs points faibles et leurs points forts. Il y aura certainement un recrutement de fait pour me remplacer."