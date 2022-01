Plus de 30 personnes ont été tuées mardi par l'explosion d'une bombe dans la foule dans la ville de Yola, dans le nord-est du Nigeria, ont indiqué la Croix-Rouge et l'agence nationale de secours. "Nous avons décompté jusqu'à présent 32 morts et environ 80 blessés", a déclaré le coordinateur de l'agence pour Yola, Sa'ad Bello. La Croix-Rouge a donné un bilan légèrement inférieur, de 31 morts et 72 blessés.

