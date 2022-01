Paris (AFP). Euro-2016: Ibrahimovic et la Suède qualifiés, tout comme l'Ukraine

La Suède de Zlatan Ibrahimovic avait raté le Mondial-2014, elle sera bien là à l'Euro-2016 en France, après son match nul contre le Danemark en barrage retour mardi (2-2, 2-1 à l'aller), tout comme l'Ukraine qui a beaucoup souffert en Slovénie (1-1, 2-0 à l'aller). Il fallait au moins ça à Ibra. A 34 ans, la mégastar parisienne risquait de ne plus avoir beaucoup d'autres occasions de disputer un grand tournoi international et, même s'il se garde bien de le dire, il est fort possible que l'Euro-2016 soit sa dernière grande compétition avec la Suède. L'attaquant du Paris SG natif de Malmö est la star incontesté du foot de son pays. Il avait été privé de Coupe du Monde en 2014, après un barrage perdu contre le Portugal de Cristiano Ronaldo (0-1, 2-3), mais sera cette fois bien présent en France. Il s'en est assuré en personne, 'zlatanant' très tôt dans le match le Danemark en reprenant d'un intérieur tout en finesse un corner de Kim Kallstrom (19e). Vainqueurs 2-1 à l'aller, les Suédois contraignaient alors les Danois à marquer trois fois pour se qualifier directement pour les barrages, une mission compliquée. Ibrahimovic a toutefois abandonné - temporairement - le titre de sauveur suédois à son passeur décisif. Kallstrom a en effet effectué un sauvetage miraculeux dès la huitième minute, repoussant sur sa barre transversale un tir danois qui prenait le chemin du but. - Attaques désespérées - Un but danois si tôt dans le match aurait sans doute relancé les hommes de Morten Olsen, qui ont ensuite poussé en vain sans faire céder les Suédois, avant qu'Ibrahimovic, d'un coup franc supersonique (76e), n'éteigne le Telia Parken de Copenhague, où le Danemark avait privé la Suède de Coupe du Monde 2010 lors des éliminatoires en 2009. La réduction du score par Yussuf Poulsen (81e), l'égalisation par Vestergaard (90+1), et les offensives désespérées des Danois dans les arrêts de jeu n'ont rien changé. Dans l'autre match de barrages, l'Ukraine est passé tout près d'une 6e désillusion consécutive en barrages (Mondiaux et Euro confondus). La Slovénie, battue 2-0 en Ukraine à l'aller, a ouvert le score dès la 11e minute par son captaine Bostjan Cesar. Mais malgré la vista de son milieu Kevin Kampl, la sélection slovène n'a pas réussi à trouver la clé pour inscrire un second but qui lui aurait permis d'arracher une prolongation, et au bout des arrêts de jeu, c'est bien plutôt Andriy Yarmolenko qui a marqué pour l'Ukraine (90+7). Elle ne fera donc pas partie des 24 participants à l'Euro français (10 juin-10 juillet), qui seront, par ordre alphabétique: Albanie, Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Croatie, Espagne (double tenante du titre), Eire, France (pays-hôte), Hongrie, Irlande du Nord, Islande, Italie, Pays de Galles, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Russie, Slovaquie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine.

