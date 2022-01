Trail nocturne ce samedi soir dans le Cotentin

L'amicale Cherbourg Marathon vous propose ce rendez-vous insolite, au départ et à l'arrivée d'Equeurdreville-Hainneville. L'année dernière plus de 650 participants ont participé à ce rendez-vous (inscription jusqu'au jeudi 19 novembre)

Vous pouvez vous inscrire sur plusieurs distances dès 17h, selon vos sensations: 12km, 22km, 34km et même 50km sur les sentiers et chemin du Nord-Cotentin (Equeurdreville, Tonneville, Flottemanville, Acqueville, Vasteville, Biville, Nouainville, Ste Croix-Hague, Virandeville, Teutheville-Hague et Sideville).

Une randonnée pédestre de 8km est aussi proposée ce samedi soir, retrouvez toutes les infos sur le blog de la course.