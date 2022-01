Décrit comme son titre préféré de l'album, "When We Were Young", est une ballade dans laquelle la chanteuse parle de la jeunesse avec nostalgie. Le clip dévoilé a été enregistré dans une église transformée en studio.

Une émission spéciale consacrée à la chanteuse et baptisée "Adele at the BBC" sera diffusée le 20 novembre sur la chaîne anglaise.

"Hello", le premier titre extrait de l'album "25", qui sortira ce vendredi, a été téléchargé plus de 1 million de fois en une semaine.