INTERVIEW - 1ère Nuit de l'Imagination à Caen - Jeudi 19 novembre

Relais d'sciences est le centre de culture scientifique et technique de Basse-Normandie. L'association a été labellisée "Science et Culture, Innovation" par le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en 2008.



Vous êtes conviés à créer des t-shirts et des autocollants, à transformer votre vélo en vélo électrique, à construire ou tester une console de jeu vidéo, écouter le son de l'espace, réparer votre cafetière, fabriquer des bijoux... et bien d'autres choses encore !



Tendance Ouest a joint Matthieu Debar, responsable du développement culturel au Relais d'Sciences.







Matthieu Debar - Relais d'Sciences - La Nuit de l'Imagination Impossible de lire le son.

Au 1er étage : Bar, Présentation de Hope & Bike (électrifier soi-même son vélo-, Console et Makey Makey (montage de consoles, jeux vidéo, rétrogaming, ...), I danse (danse sur un tapis interactif) et Hitech (éteindre des coupelles lumineuses en passant sa main au-dessus) et Chapi Chapo (fabrication d'accessoires de chapeaux).

Au 2ème étage : Réparation d'objets (robot ménager, ampli, ...), Univers créatif du FabLab (fabrication de portes-clés animés, de broches lumineuses personnalisées, flocage de t-shirts et création de stickers), Poppy (robot humanoïde en interaction avec le public) et Serious game (création de jeu vidéo).

Au 4ème étage : Muoscope (écoute de la musique des étoiles) et Captil (des machines interagissent avec leur environnement grâce à leurs capteurs).

Infos pratiques :

Entrée gratuite. Evènement ouvert aux personnes majeures.

Jeudi 19 novembre 2015, de 20h à 1h

Maison de la Recherche et de l'Imagination

Esplanade Stéphane Hessel, 14 000 - Caen.



Site Web : Relais D'sciences