Bruxelles (AFP). Belgique-Espagne annulé sur recommandation du centre de crise national

Le match de football amical prévu mardi soir à Bruxelles entre la Belgique et l'Espagne a été annulé, sur recommandation du centre de crise national, à la suite des attentats sanglants de Paris, a-t-on appris de source officielle dans la nuit de lundi à mardi. Le Centre de crise, qui dépend du ministère belge de l'Intérieur, a recommandé l?annulation de la rencontre après que l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (Ocam) eut relevé lundi soir le niveau d?alerte terroriste à un niveau 3, ou grave, pour l?ensemble du pays (menace possible et vraisemblable), selon un communiqué. "Cette menace concerne particulièrement les lieux avec une forte concentration de population", précise le texte. "Une présence policière visible et renforcée a été demandée pour tous les grands événements avec une sensibilisation accrue de chacun. Une vigilance est également demandée à tous les citoyens", ajoute le centre de crise. "Les décisions sont prises par le centre de crise, qui regroupe tous les services de sécurité", a indiqué une source gouvernementale belge à l'AFP, en confirmant que le match était annulé. La Fédération belge de football (URBSFA) a également confirmé l'annulation de la rencontre amicale. Près de 50.000 personnes étaient attendues mardi soir au stade Roi Baudouin pour ce match entre la Belgique, N°1 au classement Fifa et les champions d'Europe en titre espagnols. Après les attentats perpétrés vendredi à Paris, l'Ocam avait déjà recommandé une vigilance accrue des services de police pour les grands événements publics. La tenue de la rencontre avait néanmoins été provisoirement maintenue.

