Paris (AFP). Attentats: l'UEFA confiante dans l'organisation de l'Euro-2016 en France

L'UEFA garde sa confiance envers le comité d'organisation de l'Euro-2016 en France, pour prendre toutes les "mesures nécessaires" à la sécurité du tournoi l'été prochain, dans un communiqué lundi, alors que la capitale française a été touchée vendredi par de sanglants attentats. "Le tirage au sort de la phase finale se déroulera comme prévu le 12 décembre au Palais des Congrès de Paris et le tournoi final sera joué en France du 10 juin au 10 juillet", a répondu l'UEFA dans ce texte, interrogé par l'AFP pour savoir si l'instance du foot européen s'inquiétait après les attaques terroristes sur Paris vendredi soir. "Pendant trois ans maintenant, le comité d'organisation de l'Euro-2016 a travaillé étroitement avec les autorités concernées pour développer les mécanismes les plus appropriés, afin de garantir un tournoi en toute sécurité, et nous sommes confiants dans le fait que les mesures nécessaires seront prises", a conclu l'UEFA. Les attentats de Paris vendredi soir ont fait 129 morts selon un bilan provisoire. Des kamikazes avaient notamment tenté d'entrer, sans succès, dans le Stade de France, lieu de la finale de l'Euro-2016, pendant le match amical France-Allemagne (2-0).

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire