VIDEO Attentats. La commune de Rouxeville pleure Cédric Mauduit

Ce lundi 16 novembre, plus de 200 personnes se sont rassemblées autour de Michel et Nicole Mauduit ses parents, pour lui rendre hommage. Dans un discours, emprunt d'émotion, la Maire de la commune, Marie Pierre Fauvel a salué la mémoire de ce père de famille de 41 ans et souligné la perte immense pour l'ensemble de sa commune.

Marie Pierre Fauvel Impossible de lire le son.

Dans l'assemblée, nombreux étaient ceux à connaitre de près ou de loin l'enfant du pays tombé sous les balles des terroristes. Parmi eux, Marie Paule, une amie proche de la famille, pour qui la vie doit continuer, en mémoire de Cédric.