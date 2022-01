Il s'exhibe sur son balcon à Ifs : six mois de prison avec sursis

L'individu, 55 ans, a semble t-il la fâcheuse habitude de baisser son pantalon, sur son balcon, au passage de jeunes filles ou d'enfants. Il totalise déjà trois condamnations judiciaires pour les mêmes faits et a toujours bénéficié de prison avec sursis, d'amendes et de mises à l’épreuve.

Selon le psychiatre qui le soigne, le prévenu souffre d'une altération du discernement. « Mon traitement n'est pas assez fort », se justifie l'homme. « Il sait s'abstenir quand il veut constate le procureur, n'est-ce pas, monsieur, que vous vous comportez normalement lorsque c'est un homme qui passe dans la rue ? Vous êtes donc conscient de vos faits. »



« Et votre femme, poursuit le président, vous ne pensez pas qu'à cause de vous elle est en souffrance ? »

« Elle me dispute », répond celui-ci qui est finalement condamné à six mois de prison avec sursis et à trois ans de mise à l'épreuve. Et le président de conclure : « Il faut cesser cette spirale d'exhibitions sexuelles, un jour ou l'autre, le sursis s’arrêtera. »