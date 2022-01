Paris (AFP). Deux nouveaux kamikazes identifiés, l'un déjà mis en examen dans un dossier terroriste

Deux nouveaux kamikazes responsables des attentats de Paris, dont un Français déjà mis en examen dans un dossier terroriste et visé par un mandat d'arrêt international, ont été identifiés, a annoncé lundi le procureur de la République François Molins. L'un des nouveaux kamikazes identifiés est celui qui s'est fait sauter aux alentours du Stade de France et près duquel un passeport syrien a été retrouvé. L'authenticité du passeport au nom d'Ahmad Al Mohammad, 25 ans, né en Syrie, "reste à vérifier", mais "il existe une concordance entre les empreintes papillaires du kamikaze et celles relevées lors d'un contrôle en Grèce en octobre 2015", précise le parquet dans un communiqué. Un homme en possession de ce passeport avait été enregistré sur l'île grecque de Leros le 3 octobre. Il avait ensuite déposé une demande d'asile en Serbie et sa trace avait été perdue en Croatie. Son nom est inconnu des services antiterroristes français. Le deuxième identifié, un kamikaze du Bataclan, Samy Amimour, 28 ans, né à Paris et originaire de Drancy, est en revanche connu des services français. Il avait été mis en examen le 19 octobre 2012 pour association de malfaiteurs terroriste "après un projet de départ avorté vers le Yémen" et placé sous contrôle judiciaire, d'après le parquet. "Ce dernier avait violé son contrôle judiciaire à l'automne 2013 et un mandat d'arrêt international était délivré contre lui", a ajouté le procureur. Trois de ses proches ont été placés en garde à vue, a précisé le parquet. A ce stade, cinq des sept kamikazes ont été identifiés. Les trois déjà identifiés auparavant sont français: il s'agit d'Omar Ismaïl Mostefaï, 29 ans, qui s'est fait exploser au Bataclan; Bilal Hadfi, 20 ans, résidant en Belgique, qui s'est fait exploser aux abords du Stade de France, et Brahim Abdeslam, 31 ans, lui aussi résidant en Belgique, qui a actionné son gilet d'explosifs boulevard Voltaire.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire