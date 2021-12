"Tous au bistrot" mardi soir, exhorte le guide Fooding

"En soutien à l'initiative spontanée de restaurateurs, brasseurs et cafetiers français - parmi lesquels certains observeront une minute de silence ce mardi soir, à 21 heures, dans leur établissement -, le Guide Fooding invite tous ses amis, lecteurs, followers, visiteurs, et plus généralement tous les Français qui le peuvent, à investir les restaurants, bistrots, bars, cafés et brasseries du coin, mardi soir".

Le logo de l'opération reprend le dessin de "Peace for Paris", une Tour Eiffel dans un rond noir réalisé par le graphiste Jean Jullien, qui se transforme pour l'occasion en assiette, entourée d'un couteau et d'une fourchette.

L'initiative est destinée à "rendre hommage aux victimes des attentats, soutenir les professionnels de la restauration et de l'entertainment, mortellement ciblés", et "pour que ce qui fait Paris, la France, ne soit pas à son tour trahi par nos peurs", explique le célèbre guide français dans un communiqué.

"Des restaurateurs ont appelé le Fooding, on a décidé de leur servir de caisse de résonance et de les aider", a expliqué à l'AFP le fondateur du guide, Alexandre Cammas, précisant que "ce ne sont pas seulement des restaurants du guide Fooding".

"Notre objectif, c'est que mardi soir les gens retournent dans leur bistrot en bas de chez eux. Il faut rallumer les lumières", a-t-il dit.