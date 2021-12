Paris (AFP). Valls: fermer mosquées et associations qui s'en prennent aux valeurs de la République

Les mosquées et les associations radicales "qui s'en prennent aux valeurs de la République" doivent être fermées, a affirmé lundi le Premier ministre Manuel Valls sur RTL, trois jours après les attentats meurtriers de Paris. Une disposition pour la "dissolution" des mosquées radicales sera étudiée prochainement en conseil des ministres, avait annoncé dimanche le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. "Il faut, je l'ai rappelé depuis des mois () expulser tous les étrangers qui tiennent des propos insupportables, radicalisés contre nos valeurs, contre la République. Il faut fermer les mosquées, les associations, qui aujourd'hui s'en prennent aux valeurs de la République", a déclaré Manuel Valls lundi matin. "C'est cette action que nous menons. Il y a déjà eu beaucoup d'expulsions de prêcheurs de haine. Il y a eu des déchéances de nationalité, aussi: six depuis 2012, cela n'avait jamais été fait. Nous allons donc poursuivre", a poursuivi le Premier ministre. "Aucun élément dans le cadre de notre Etat de droit, aucun élément, aucune action ne sera mise de côté. Nous agirons sur tous les fronts avec la plus grande détermination", a-t-il promis. François Hollande doit s'exprimer lundi après-midi devant le Congrès à Versailles pour exposer sa riposte aux attentats les plus meurtriers jamais commis en France, incluant un état d'urgence de trois mois.

