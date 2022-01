Le monde de la musique touché au coeur après l'attaque du Bataclan

"Bien triste cette fin de semaine. Mes pensées sont pour toute les familles des victimes", a posté sur Twitter Johnny Hallyday. "Accrochons nous, solidaire et humain", a écrit le leader d'Indochine Nicola Sirkis.

"Speechless (sans voix, ndlr). Nous sommes abasourdis. Nous espérons que le public venu nous voir ce soir à l'Olympia est bien rentré, en lieu sûr", a pour sa part indiqué sur Facebook le groupe français The Do, qui jouait vendredi soir à l'Olympia.

La société Nous Productions, qui produisait le concert au Bataclan visé samedi soir par un attentat, a également fait part de son émotion sur les réseaux sociaux: "Impossible de trouver les mots face à l'horreur. Nos pensées se tournent naturellement vers les familles des victimes."

Au lendemain de l'attentat qui a fait plus de 80 morts au Bataclan, selon le dernier bilan provisoire, le monde de la musique était saisi d'effroi.

"C'est fou, normalement, c'est un endroit paisible où les gens viennent pour se détendre, et là, c'était l'enfer", témoignait Pierre Janaszak, animateur de radio et télévision qui était vendredi au Bataclan pour le concert du groupe californien Eagles of Metal Death. Cet homme de 35 ans est resté caché dans les toilettes pendant la prise d'otages et a été libéré après l'assaut de la police, a-t-il raconté à l'AFP.

Les membres du groupe Eagles of Death Metal seraient, quant à eux, sains et saufs, d'après des informations données par la femme du batteur au Washington Post.

Le Bataclan, avec 1.500 places, est l'un des haut lieux des concerts parisiens. La salle était complète vendredi soir. Ouverte à tous les styles musicaux, elle devait accueillir dans les prochaines semaines le groupe de hard rock Accept, le rappeur américain Joey Badass ou la chanteuse à succès Louane.

- U2 'dévasté' -

Le groupe de rock irlandais U2 a annoncé dans la nuit l'annulation de son concert prévu samedi soir à Bercy, la plus grande salle couverte de la capitale française (20.000 places maximum), "en raison de l'état d'urgence en cours en France". Ce troisième concert parisien de Bono et sa bande, après ceux de mardi et mercredi, devait faire l'objet d'une retransmission en direct sur HBO.

"Nous sommes dévastés par les pertes de vie humaine au concert des Eagles of Death Metal (...). Nos pensées et nos prières vont au groupe et à ses membres", a indiqué U2 dans un communiqué. Aucune décision n'est encore prise pour leur dernier concert parisien prévu dimanche soir, selon le producteur Live Nation.

Le Zénith de Paris, deuxième salle parisienne en taille (avec 6.000 places), a annoncé l'annulation du concert du rappeur français Soprano, qui devrait être reporté à une nouvelle date.

Cette annulation a été décidée dans la nuit en urgence, mais les spectacles organisés dans des salles privées ne sont pas interdits en tant que tels, a précisé à l'AFP le patron du Zénith, le producteur Daniel Colling.

"Je ne crois pas que le monde du spectacle soit visé, mais tout le monde est sous le choc. Et indépendamment des autorisations ou non d'organiser des concerts, il faudra tenir compte du comportement des musiciens, des techniciens, des personnels des salles...", rappelle M. Colling, qui ne pouvait confirmer si les concerts prévus dimanche et lundi dans sa salle auraient lieu.

Difficile d'imaginer toutefois que des concerts se tiennent à Paris ce weekend alors que François Hollande a annoncé samedi matin trois jours de deuil national. En outre, le ministère de la Culture a annoncé la fermeture des établissements culturels publics samedi en Ile-de-France.

"Je n'ai pas de mot pour exprimer ce que je ressens...", a pour sa part souligné sur les réseaux sociaux Soprano, rappeur musulman qui profite souvent de ses concerts pour passer des messages de paix entre les religions.